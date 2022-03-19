خارجية ألمانيا: يجب الوصول إلى حل وسط في أزمة أوكرانيا

مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا للأسبوع الرابع، أكدت الخارجية الألمانية، أنه يجب الوصول إلى حل وسط في أزمة أوكرانيا.

وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية، دينيس كوميتات، في اتصال مع "العربية"، إن المطالب الروسية في هذا الوقت غير واقعية.

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كما أكد أن برلين ستواصل دعم استقلال كييف، مطالباً موسكو بوقف الحرب فوراً.

كذلك أوضح أنه يجري العمل على تنويع مصادر إمدادات الغاز، مشيرا إلى أنه "من المستحيل استبدال إمدادات الغاز القادمة من روسيا فورا".

الخارجية الألمانية للعربية: على روسيا أن توقف الحرب فورا

#العربية pic.twitter.com/leoIZ122IX — العربية (@AlArabiya) March 19, 2022

وتابع المسؤول الألماني قائلاً "نستورد 50% من الغاز الطبيعي من روسيا".

وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أعلن اليوم السبت، أنه سيزور قطر والإمارات لاستكشاف إمكان الحصول على إمدادات غاز طبيعي مسال وإبرام صفقة تتعلق بالهيدروجين، وذلك من أجل تقليص اعتماد بلاده على واردات الطاقة من روسيا.

الخارجية الألمانية للعربية: من المستحيل استبدال إمدادات الغاز القادمة من روسيا فورا

#العربية pic.twitter.com/W8nvioLzsa — العربية (@AlArabiya) March 19, 2022

ومنذ الهجوم الروسي على أوكرانيا، أطلق هابيك العديد من المبادرات لتقليص اعتماد ألمانيا على روسيا في مجال الطاقة بما يشمل الطلبيات الكبيرة من الغاز الطبيعي المسال غير الروسي، وخططا لإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وعدم التسرع في التخلي عن استخدام الفحم.

وروسيا هي أكبر مورد للغاز إلى ألمانيا، وفقا لبيانات على موقع وزارة الاقتصاد على الإنترنت.

يذكر أن أوكرانيا تشهد منذ 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية روسية وصفت بالمحدودة شرقاً، إلا أنها سرعان ما توسعت جنوباً وشمالاً حتى وصلت إلى محيط العاصمة كييف.

وأتت تلك الخطوة الروسية بعد مساعٍ حثيثة من كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ما تعتبره موسكو خطاً أحمر يمس أمنها القومي، مؤكدة أنها لن توقف العمليات العسكرية على أراضي الجارة الغربية، قبل تجريد الأخيرة من السلاح، ووقف مساعيها للانضمام إلى الناتو، فيما تتمسك به أوكرانيا، ويدعمها في ذلك العديد من الدول الغربية.