.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إصابة شرطي إسرائيلي إثر تعرضه للطعن بالقدس

  • الخط
Israeli security forces gather at the scene of a reported stabbing attack in the east Jerusalem neighbourhood of Ras al-Amud on March 20, 2022. (Photo by Ahmad GHARABLI / AFP)
الشرطة الإسرائيلية في مكان الحادث

إصابة شرطي إسرائيلي إثر تعرضه للطعن بالقدس

الشرطة تُجري عمليات بحث لتحديد مكان المشتبه به الذي فرّ من مكان وقوع الحادثة في حي رأس العامود

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصيب شرطي إسرائيلي واحد على الأقل، اليوم الأحد، بجروح طفيفة، إثر تعرضه لعملية طعن وسط القدس، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت قناة "كان" الرسمية أن شرطياً أصيب بجروح طفيفة إثر تعرضه للطعن في حي "رأس العامود"، في حين لاذ منفذ عملية الطعن بالفرار.

الشرطة الإسرائيلية في مكان الحادث
الشرطة الإسرائيلية في مكان الحادث

ونقلت القناة عن الشرطة قولها إنها تُجري عمليات بحث لتحديد مكان المشتبه به، الذي فرّ من مكان وقوع الحادثة.

من جهتها، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن الشرطة الإسرائيلية قولها إن ضابطين وشخصاً ثالثاً أصيبوا في عملية الطعن بمدينة القدس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة دخلت إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث بعد "تلقيها بلاغاً عن إشعال النار في سيارة".

الشرطة الإسرائيلية في مكان الحادث
الشرطة الإسرائيلية في مكان الحادث
إسرائيل تؤكد إحباط مخططات لحزب الله لتهريب مخدرات وأسلحة العرب والعالم حزب الله إسرائيل تؤكد إحباط مخططات لحزب الله لتهريب مخدرات وأسلحة

وقالت إن "اشتباكات اندلعت" بين سكان الحي ذي الأغلبية العربية والشرطة على الفور، وأصيب اثنان من السكان بجروح نتيجة لذلك.

يأتي هذا بينما كانت الشرطة الإسرائيلية قد أطلقت النار أمس السبت على فلسطيني في مدينة القدس الشرقية، متهمةً إياه بتنفيذ عملية طعن.

وقالت الشرطة إن المشتبه به "وصل إلى شارع الخليل في القدس وطعن أحد المارة بسكين. ورد ضباط الشرطة الذين كانوا في الموقع بإطلاق النار على المشتبه به وتحييده".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إسرائيل تدعو واشنطن لعدم شطب الحرس الثوري من لائحة الإرهاب إسرائيل تدعو واشنطن لعدم شطب الحرس الثوري من لائحة الإرهاب
اكتشف المزيد