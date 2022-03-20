إصابة شرطي إسرائيلي إثر تعرضه للطعن بالقدس
الشرطة تُجري عمليات بحث لتحديد مكان المشتبه به الذي فرّ من مكان وقوع الحادثة في حي رأس العامود
أصيب شرطي إسرائيلي واحد على الأقل، اليوم الأحد، بجروح طفيفة، إثر تعرضه لعملية طعن وسط القدس، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت قناة "كان" الرسمية أن شرطياً أصيب بجروح طفيفة إثر تعرضه للطعن في حي "رأس العامود"، في حين لاذ منفذ عملية الطعن بالفرار.
ونقلت القناة عن الشرطة قولها إنها تُجري عمليات بحث لتحديد مكان المشتبه به، الذي فرّ من مكان وقوع الحادثة.
من جهتها، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن الشرطة الإسرائيلية قولها إن ضابطين وشخصاً ثالثاً أصيبوا في عملية الطعن بمدينة القدس.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة دخلت إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث بعد "تلقيها بلاغاً عن إشعال النار في سيارة".
وقالت إن "اشتباكات اندلعت" بين سكان الحي ذي الأغلبية العربية والشرطة على الفور، وأصيب اثنان من السكان بجروح نتيجة لذلك.
يأتي هذا بينما كانت الشرطة الإسرائيلية قد أطلقت النار أمس السبت على فلسطيني في مدينة القدس الشرقية، متهمةً إياه بتنفيذ عملية طعن.
وقالت الشرطة إن المشتبه به "وصل إلى شارع الخليل في القدس وطعن أحد المارة بسكين. ورد ضباط الشرطة الذين كانوا في الموقع بإطلاق النار على المشتبه به وتحييده".
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