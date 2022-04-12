رداً على بوتين.. أوكرانيا: المفاوضات صعبة لكنها مستمرة

أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك اليوم الأربعاء، أن المفاوضات مع موسكو من أجل التوصل إلى اتفاق سلام روسي-أوكراني "صعبة جداً".

وقال بودولياك إن المفاوضات مستمرة على مستوى مجموعات العمل الفرعية.

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وأوضح بودولياك، في رسالة إلى الصحافة، أن "المفاوضات صعبة جداً"، مشيراً إلى أن "الجانب الروسي يتمسك بأساليبه التقليدية المتمثلة في الضغط العلني على عملية المفاوضات خصوصاً من خلال تصريحات معينة".

وكتب بودولياك: "من الواضح أن الخلفية العاطفية اليوم في عملية التفاوض، ثقيلة. من الواضح أن الوفد الأوكراني يعمل حصراً في إطار مؤيد لأوكرانيا وشفاف".

جاء ذلك رداً على تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من اليوم الثلاثاء قال فيه، إن محادثات السلام بين البلدين وصلت إلى طريق مسدود.

كما قال بوتين خلال مؤتمر صحافي اليوم مع نظيره البيلاروسي، إن "عدم تجانس مواقف" المفاوضين الأوكرانيين يحول دون التوصل إلى اتفاق بين كييف وموسكو لإنهاء الحرب.

وتابع: "أُخطِرت الليلة الماضية بأن الجانب الأوكراني عدّل شيئاً ماً مجدداً.. هذا الافتقار إلى التجانس حول النقاط الأساسية يتسبب بصعوبات".

وكانت روسيا قد اتهمت أوكرانيا الأسبوع الماضي بالتراجع عن بعض المقترحات التي كانت قد قدمتها في المفاوضات المباشرة بين البلدين.

والمحادثات الرامية إلى إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير مستمرة لكنها لم تسفر عن أي نتائج ملموسة.

وعقدت الجولة الأخيرة من المحادثات الروسية الأوكرانية المباشرة في 29 مارس في اسطنبول، وعرضت أوكرانيا حينها تفاصيل مقترحاتها الرئيسية للتوصل إلى اتفاق مع موسكو خاصة "وضعها الحيادي" مقابل اتفاق دولي يضمن أمنها.