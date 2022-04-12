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رداً على بوتين.. أوكرانيا: المفاوضات صعبة لكنها مستمرة

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Ukrainian presidential adviser Mykhailo Podolyak reacts as he speaks to the press after first Russia and Ukraine face-to-face talks in weeks at Dolmabahce palace in Istanbul, on March 29, 2022, to end the nearly five-week-old war which has killed an estimated 20,000 people. Welcoming the delegations, Turkish President says both parties have legitimate concerns and urges them to put an end to this tragedy.
مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك خلال مشاركته في المفاوضات في اسطنبول في مارس الماضي
روسيا و أوكرانيا

رداً على بوتين.. أوكرانيا: المفاوضات صعبة لكنها مستمرة

الرئيس الروسي قال إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود ورأى أن "عدم تجانس مواقف المفاوضين الأوكرانيين" يحول دون التوصل إلى اتفاق

العربية.نت

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أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك اليوم الأربعاء، أن المفاوضات مع موسكو من أجل التوصل إلى اتفاق سلام روسي-أوكراني "صعبة جداً".

وقال بودولياك إن المفاوضات مستمرة على مستوى مجموعات العمل الفرعية.

من آخر جولة مفاوضات عقدت حضورياً في تركيا في مارس الماضي
من آخر جولة مفاوضات عقدت حضورياً في تركيا في مارس الماضي

وأوضح بودولياك، في رسالة إلى الصحافة، أن "المفاوضات صعبة جداً"، مشيراً إلى أن "الجانب الروسي يتمسك بأساليبه التقليدية المتمثلة في الضغط العلني على عملية المفاوضات خصوصاً من خلال تصريحات معينة".

وكتب بودولياك: "من الواضح أن الخلفية العاطفية اليوم في عملية التفاوض، ثقيلة. من الواضح أن الوفد الأوكراني يعمل حصراً في إطار مؤيد لأوكرانيا وشفاف".

جاء ذلك رداً على تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من اليوم الثلاثاء قال فيه، إن محادثات السلام بين البلدين وصلت إلى طريق مسدود.

كما قال بوتين خلال مؤتمر صحافي اليوم مع نظيره البيلاروسي، إن "عدم تجانس مواقف" المفاوضين الأوكرانيين يحول دون التوصل إلى اتفاق بين كييف وموسكو لإنهاء الحرب.

وتابع: "أُخطِرت الليلة الماضية بأن الجانب الأوكراني عدّل شيئاً ماً مجدداً.. هذا الافتقار إلى التجانس حول النقاط الأساسية يتسبب بصعوبات".

بوتين خلال مؤتمره الصحافي اليوم
بوتين خلال مؤتمره الصحافي اليوم
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وكانت روسيا قد اتهمت أوكرانيا الأسبوع الماضي بالتراجع عن بعض المقترحات التي كانت قد قدمتها في المفاوضات المباشرة بين البلدين.

والمحادثات الرامية إلى إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير مستمرة لكنها لم تسفر عن أي نتائج ملموسة.

وعقدت الجولة الأخيرة من المحادثات الروسية الأوكرانية المباشرة في 29 مارس في اسطنبول، وعرضت أوكرانيا حينها تفاصيل مقترحاتها الرئيسية للتوصل إلى اتفاق مع موسكو خاصة "وضعها الحيادي" مقابل اتفاق دولي يضمن أمنها.

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