.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بريطانيا: الروس يحاولون كسر الدفاعات الأوكرانية شرقاً

  • الخط
قاذفة صواريخ أوكرانية تقصف موقع للقوات الروسية بالقرب من لوغانسك في دونباس (أرشيفية من فرانس برس)
قاذفة صواريخ أوكرانية تقصف موقعاً للقوات الروسية بالقرب من لوغانسك في دونباس (أرشيفية- فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

بريطانيا: الروس يحاولون كسر الدفاعات الأوكرانية شرقاً

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ56 وسط ترقب باحتدام القتال شرقي البلاد، أكدت المخابرات البريطانية أن القوات الروسية تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية.

وأوضحت وزارة الدفاع في إحاطة عسكرية يومية، نشرت على حسابها على تويتر اليوم الأربعاء، أن القتال في منطقة دونباس بالشرق الأوكراني، يتكثف مع سعي الروس لاختراق الدفاعات الأوكرانية.

تعطيل التعزيزات الأوكرانية

كما شددت على أن الهجمات الروسية تظهر نية موسكو تعطيل حركة التعزيزات الأوكرانية شرقي البلاد.

أما في ما يتعلق بالنشاط الجوي الروسي في شمال أوكرانيا، فأوضحت أنه لا يزال منذ انسحاب القوات الروسية من العاصمة كييف، منخفضا، إلا أنها حذرت من احتمال تنفيذ روسيا ضربات دقيقة ضد أهداف ذات "أولوية" في كافة أنحاء البلاد.

مرحلة مهمة

تأتي تلك الإحاطة بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أنها بدأت مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية، مضيفة أن قواتها تطبّق تدريجيا خطتها الرامية لتحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، في إشارة إلى المنطقتين الخاضعتين لسلطة متمرّدين موالين لموسكو شرق الجارة.

فيما وصف وزير الخارجية الروسي تلك المرحلة بالمهمة جداً.

خريطة توضح أين يقع إقليم دونباس (شترستوك)
خريطة توضح أين يقع إقليم دونباس (شترستوك)

يشار إلى أنه منذ انسحاب القوات الروسية من محيط العاصمة كييف مطلع الشهر الحالي، أعلنت موسكو أن جهودها ستنصب على الشرق الأوكراني، بهدف "تحرير" مناطق يقطنها موالون لها، إلا أن ساعة الصفر لم تنطلق إلا قبل يومين.

فيما حذرت كييف من معارك شرسة وقتال عنيف، مؤكدة في الوقت عينه أنها لن تستسلم، داعية الغرب إلى مؤازرتها بمزيد من السلاح والعقوبات على روسيا.

ومنذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي بعد يومين من الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بإقليم دونباس، اصطف الغرب مع كييف، داعما إياها بالسلاح والمساعدات الإنسانية، فارضا آلاف العقوبات المؤلمة على موسكو طالت شتى القطاعات، فضلا عن سياسيين وأثرياء بالمئات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
في اليوم العالمي للتوعيةِ بمخاطرها.. الألغام الحوثية لا تزال تقتل الضحايا في اليوم العالمي للتوعيةِ بمخاطرها.. الألغام الحوثية لا تزال تقتل الضحايا
اكتشف المزيد