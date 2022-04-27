مفاوض أوكراني: لا اتفاق على اجتماع بين زيلينسكي وبوتين

قال كبير المفاوضين الأوكرانيين، اليوم الأربعاء، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق على اجتماع بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين لمناقشة الحرب في أوكرانيا على الرغم من الجهود التي تبذلها تركيا لترتيب مثل هذه المحادثات.

وقال ميخائيلو بودوليك إن "موعد اجتماع رئيسي البلدين وسياق الاجتماع لم يتحدد بعد".

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وأشار أيضاً إلى تزايد الأعمال القتالية في شرق أوكرانيا والمحاولات الروسية "لتدمير" مدينة ماريوبول الجنوبية "بشكل كامل".

تأتي تصريحات بودوليك غداة تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في موسكو أنه ما زال لديه "أمل" في المحادثات مع أوكرانيا لإنهاء الحرب الدائرة بين البلدين.

وأضاف بوتين لغوتيريش: "رغم حقيقة أن العملية العسكرية مستمرة، ما زلنا نأمل في أن نتمكّن من التوصّل إلى نتيجة إيجابية" من المفاوضات.

وقال بوتين إن الجهود المبذولة في المحادثات مع أوكرانيا تعثّرت بسبب الاتهامات التي وجّهتها كييف إلى قواته بارتكاب فظائع في بلدة بوتشا قرب كييف.

وتابع: "كان هناك استفزاز في قرية بوتشا لم يكن للجيش الروسي علاقة به. نعرف من كان وراء هذا الاستفزاز وبأيّ وسائل حصل وأيّ نوع من الأشخاص شاركوا فيه".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، الثلاثاء، أن بوتين لم يظهر "أي جدّية" بشأن إمكانية إنهاء الحرب في أوكرانيا دبلوماسياً، رغم سلسلة جهود دولية للقيام بذلك.

وقال بلينكن أمام لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ "لم نرَ أيّ إشارة حتى اللحظة إلى أن الرئيس بوتين جدّي بشأن إجراء مفاوضات ذات معنى".

وفي حين قد تدعم الولايات المتحدة جهوداً أوكرانية لإنهاء الحرب بالسبل الدبلوماسية، قال بلينكن إن "هدفنا هو ضمان أن يكون لديهم قدرة على صدّ العدوان الروسي وطبعاً تعزيز يدهم على طاولة مفاوضات محتملة".

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، إن موسكو تدعم مفاوضات سلام مع أوكرانيا.