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زيلينسكي: نصف مليون أوكراني نقلوا قسراً لروسيا وأماكن أخرى

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Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy arrives for a meeting with U.S. House Speaker Nancy Pelosi (D-CA), as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine April 30, 2022. Picture taken April 30, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي: نصف مليون أوكراني نقلوا قسراً لروسيا وأماكن أخرى

الرئيس الأوكراني ينتقد إعداد تركيا مقترحات جديدة للسياحة الروسية بالتزامن مع دعمها لأوكرانيا

العربية.نت

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن نصف مليون أوكراني "نُقلوا قسراً وبشكل غير قانوني إلى روسيا أو إلى أماكن أخرى".

وفي حديثه إلى التلفزيون اليوناني الحكومي، قال زيلينسكي إن المدنيين الباقين في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول يخشون ركوب حافلات الإجلاء لأنهم يعتقدون أنه سيتم نقلهم إلى روسيا.

وبدأت الأمم المتحدة في إجلاء المدنيين من المصنع نهاية الأسبوع الماضي.

وقال زيلينسكي إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد له أن من تم إجلاؤهم سينتهي بهم المطاف في منطقة تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية. وتابع الرئيس الأوكراني: "نريد أن نصدق هذا".

نقل أوكرانيين من مصنع الصلب في ماريوبول لخارج المدينة المنكوبة
نقل أوكرانيين من مصنع الصلب في ماريوبول لخارج المدينة المنكوبة

5.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا

يأتي هذا فيما ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم أن أكثر من 5.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

وقالت المفوضية إن الإحصاءات تم تجميعها من مصادر مختلفة، لا سيما البيانات التي قدمتها السلطات من نقاط العبور الحدودية الرسمية.

زيلينسكي: معايير تركيا مزدوجة

في سياق آخر، وصف زيلينسكي اليوم إعداد تركيا مقترحات جديدة للسياحة الروسية بالتزامن مع دعمها لأوكرانيا بأنه "معايير مزدوجة".

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ونقلت عنه وكالة الأنباء الأوكرانية قوله إن تركيا "تضطلع بدور الوسيط وتدعم أوكرانيا بخطوات مهمة. من ناحية أخرى، نرى تركيا تجهز عدداً من المسارات السياحية للروس خصيصاً".

وقالت الوكالة إن زيلينسكي يرى أن هذه الأمور يجب أن تُثار لكي تكون العلاقة بين البلدين قائمة على الصداقة، مضيفاً أن "مثل هذه السياسة لا يمكن اتباعها لأنها تنطوي على معايير مزدوجة".

وتابع زيلينسكي: "هذا ليس عدلا على الإطلاق، ولهذا السبب ألفت انتباه تركيا لمثل هذه العمليات. هناك حاجة للاختيار".

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