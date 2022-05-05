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بعد صدهما سابقاً.. زيلينسكي يرحب برئيس ومستشار ألمانيا بكييف

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German President Frank-Walter Steinmeier and German Chancellor Olaf Scholz attend a ceremony to hand over the office of German Minister for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth from the outgoing Anne Spiegel to Elisabeth Paus in Berlin, Germany, April 25, 2022. REUTERS/Michele Tantussi
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار الألماني أولاف شولتس
روسيا و أوكرانيا

بعد صدهما سابقاً.. زيلينسكي يرحب برئيس ومستشار ألمانيا بكييف

الرئيس الأوكراني وجّه دعوة لأولاف شولتس ولفرانك فالتر شتاينماير لزيارة كييف، وذلك بعد 3 أسابيع من رفضه استقبال الأخير حين أبدى رغبة في زيارة العاصمة الأوكرانية

برلين – فرانس برس

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وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوة للمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير لزيارة كييف، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من رفضه استقبال الأخير حين أبدى رغبة في زيارة العاصمة الأوكرانية، وفق ما أفادت الرئاسة الألمانية اليوم الخميس.

وقالت الرئاسة الألمانية إن الرئيس زيلينسكي وشتاينماير أجريا، الخميس، محادثة هاتفية "جيدة جداً وبالغة الأهمية" أتاحت "تبديد سوء الفهم" إثر رفض كييف استقبال شتاينماير منتصف ابريل الماضي. وأضافت أن "الجانبين توافقا على البقاء على اتصال وثيق".

وأراد الرئيس الألماني زيارة العاصمة الأوكرانية منتصف ابريل يرافقه نظراؤه من بولندا ودول البلطيق، لكنه عدل في اللحظة الأخيرة.

زيلينسكي يستقبل رؤساء بولندا ودول البلطيق في كييف في ابريل الماضي
زيلينسكي يستقبل رؤساء بولندا ودول البلطيق في كييف في ابريل الماضي

وكان شتاينماير صرح خلال زيارة لوارسو: "كنت مستعداً للقيام بذلك، ولكن يبدو أن الأمر لم يكن مرغوباً به في كييف".

وتحدثت وسائل الإعلام الألمانية يومها عن "إهانة"، فيما لم يخف المستشار أولاف شولتس انزعاجه.

فرانك فالتر شتاينماير في واسو في ابريل الماضي
فرانك فالتر شتاينماير في واسو في ابريل الماضي

ولاحقاً، رأى المستشار في ما حصل "عائقاً" يحول دون زيارته هو الآخر لكييف.

وتعرض شولتس لانتقادات شديدة لافتقاره إلى القيادة في وقت الأزمات ولتردده في زيارة كييف وتسليم أوكرانيا أسلحة ثقيلة مع ازدياد وتيرة القصف الروسي خصوصاً في شرق البلاد.

وفي نهاية المطاف، قررت ألمانيا، الأسبوع الفائت، أن تزود كييف بدبابات من طراز "غيبارد".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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وبداية ابريل، أقر شتاينماير الذي تولى وزارة الخارجية مرتين خلال عهد أنغيلا ميركل، بأنه ارتكب "خطأ" عبر دعمه نهجاً متساهلاً حيال روسيا.

لكن الرئاسة الألمانية قالت الخميس، إن زيلينسكي لم يبد خلال المحادثة الهاتفية أي انتقاد لسياسة برلين حيال روسيا حين كان شتاينماير وزيراً للخارجية.

وخلال المكالمة التي استمرت نحو 45 دقيقة، أعرب الرئيس الألماني عن "دعم واحترام" ألمانيا لـ"المعركة الشجاعة التي يخوضها الشعب الأوكراني"، بحسب برلين.

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