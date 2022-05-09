البنتاغون: روسيا أدخلت قوات جديدة إلى أراضي أوكرانيا

أعلن مسؤول كبير في البنتاغون، اليوم الاثنين، أن روسيا أدخلت قوات جديدة إلى الأراضي الأوكرانية بعد إعادة تجهيزها، مشيرا إلى أن القوات الروسية أصبح لديها 97 كتيبة مقاتلة.

وقال المسؤول إن القوات الروسية لم تحرز أي تقدم يذكر في إقليم دونباس، وزعم أن القوات تعاني من تراجع في المعنويات.

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كما قال إن هناك حربا سيبرانية مستعرة بين الأوكرانيين والروس، مؤكدا أن قدرات روسيا الإلكترونية تعطل شبكات أوكرانيا الحيوية.

"زودنا أوكرانيا بقدرات إلكترونية"

إلا أنه أضاف: "زودنا أوكرانيا بقدرات إلكترونية تسمح لها بتعطيل الأجهزة الروسية".

وأشار إلى أن الطيران الروسي نفذ نحو 300 طلعة جوية في أوكرانيا خلال 24 ساعة، مؤكدا أن روسيا تنفذ قصفا عنيفا على ماريوبول وكذلك أوديسا لمنع تقدم القوات الأوكرانية نحو دونباس.

كذلك لفت إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية بين خيرسون وميكولايف، بينما القوات الأوكرانية تشن هجمات في محيط خاركيف لكسر الحصار الروسي.

"العقوبات أثرت على الروس"

واعتبر أن روسيا غير قادرة على إنتاج صواريخ دقيقة بسبب العقوبات الدولية.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، تقدم الولايات المتحدة لأوكرانيا دعما عسكريا واستخباراتيا. ففي آخر التصريحات الأميركية، قالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن واشنطن ستواصل تزويد كييف ببيانات استخباراتية لكن كيفية استخدام هذه المعلومات تعود للجيش الأوكراني.

وقالت المندوبة ليندا توماس جرينفيلد في مقابلة مع سي إن إن: "نزودهم بالمعلومات الاستخباراتية حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ضد روسيا، وكذلك اتخاذ موقف أفضل على طاولة المفاوضات مع الجانب الروسي".

كما أضافت: "سنواصل تقديم الدعم الذي يحتاجون إليه.. روسيا شعرت بعواقب الدعم الأميركي لأوكرانيا".