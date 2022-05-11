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روسيا: المحادثات "مستمرة" مع أوكرانيا

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Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova speaks during the annual news conference of Foreign Minister Sergei Lavrov in Moscow, Russia January 14, 2022. Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا
روسيا و أوكرانيا

روسيا: المحادثات "مستمرة" مع أوكرانيا

كبير المفاوضين الروس كان قد قال إن محادثات السلام مع أوكرانيا لم تتوقف وإنما تُعقد عن بعد

العربية.نت

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، اليوم الأربعاء، إن الاتصالات بين بلادها وأوكرانيا "مستمرة".

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن زخاروفا قولها إن الاتصالات بين الجانبين "جارية" ضمن المفاوضات المستمرة التي يعقدها الطرفان بعدما بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا قبل نحو شهرين.

جولة مفاوضات عقدت حضورياً بين الروس والأوكرانيين في تركيا في مارس الماضي
جولة مفاوضات عقدت حضورياً بين الروس والأوكرانيين في تركيا في مارس الماضي

وكان كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي قد قال الاثنين إن محادثات السلام مع أوكرانيا لم تتوقف وإنما تُعقد عن بعد.

وتتهم موسكو كييف بتعطيل المحادثات واستغلال تقارير تتحدث عن فظائع ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا لتقويض المفاوضات. وتنفي روسيا استهداف المدنيين في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

قوات موالية لروسيا في دونيتسك الأوكرانية
قوات موالية لروسيا في دونيتسك الأوكرانية

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد قال الأسبوع الماضي إنه لا يزال منفتحاً على إجراء مفاوضات مع روسيا، فقط في حال سحبت موسكو قواتها إلى مواقع ما قبل بدء العملية العسكرية.

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وخلال كلمة ألقاها في مركز أبحاث "تشاتام هاوس" في لندن يوم الجمعة، قال زيلينسكي إن "استعادة الوضع إلى ما كان عليه 23 فبراير"، أي اليوم السابق لبدء العملية الروسية، شرط أساسي للتفاوض.

وأضاف: "في هذه الحالة سنتمكن من مناقشة الأمور بشكل طبيعي"، وستتمكن أوكرانيا من استخدام "الدبلوماسية" لاستعادة أراضيها.

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