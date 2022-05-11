روسيا: المحادثات "مستمرة" مع أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، اليوم الأربعاء، إن الاتصالات بين بلادها وأوكرانيا "مستمرة".

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن زخاروفا قولها إن الاتصالات بين الجانبين "جارية" ضمن المفاوضات المستمرة التي يعقدها الطرفان بعدما بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا قبل نحو شهرين.

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وكان كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي قد قال الاثنين إن محادثات السلام مع أوكرانيا لم تتوقف وإنما تُعقد عن بعد.

وتتهم موسكو كييف بتعطيل المحادثات واستغلال تقارير تتحدث عن فظائع ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا لتقويض المفاوضات. وتنفي روسيا استهداف المدنيين في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد قال الأسبوع الماضي إنه لا يزال منفتحاً على إجراء مفاوضات مع روسيا، فقط في حال سحبت موسكو قواتها إلى مواقع ما قبل بدء العملية العسكرية.

وخلال كلمة ألقاها في مركز أبحاث "تشاتام هاوس" في لندن يوم الجمعة، قال زيلينسكي إن "استعادة الوضع إلى ما كان عليه 23 فبراير"، أي اليوم السابق لبدء العملية الروسية، شرط أساسي للتفاوض.

وأضاف: "في هذه الحالة سنتمكن من مناقشة الأمور بشكل طبيعي"، وستتمكن أوكرانيا من استخدام "الدبلوماسية" لاستعادة أراضيها.