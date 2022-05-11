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شولتس: أوكرانيا ستعاني من تداعيات الحرب لـ100 عام

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German Chancellor Olaf Scholz speaks during a news conference with Argentinian President Alberto Fernandez at the Federal Chancellery in Berlin, Germany May 11, 2022. REUTERS/Hannibal Hanschke
المستشار الألماني أولاف شولتس
روسيا و أوكرانيا

شولتس: أوكرانيا ستعاني من تداعيات الحرب لـ100 عام

المستشار الألماني اعتبر أن على الدول الغربية "العمل معاً من أجل إعادة إعمار" أوكرانيا

برلين – فرانس برس

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اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا قد تعاني من تداعيات الحرب مع روسيا "لمئة عام" بسبب الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في عدد من المدن، مضيفاً أن الدول الحليفة ستساعدها في إعادة الإعمار.

وقال شولتس في مؤتمر صحافي إن "من يعيشون في ألمانيا يعرفون أنه لا يزال يُعثر على قنابل من الحرب العالمية الثانية بشكل متكرر وأن تهديدات القنابل مستمرة".

خبراء أوكرانيون يزيلون قنبلة روسية في تشيرنيهيف في أبريل الماضي
خبراء أوكرانيون يزيلون قنبلة روسية في تشيرنيهيف في أبريل الماضي

وأضاف: "على أوكرانيا أن تكون مستعدة لمواجهة تداعيات هذه الحرب لمئة عام".

وتابع: "ندرك أن مثل هذه الحروب لها عواقب تستمر لفترة طويلة، وجميع القنابل التي تُلقى حالياً ستبقى لفترة طويلة "على الأرض، مضيفاً أن على الدول الغربية "العمل معاً من أجل إعادة إعمار" أوكرانيا.

مدرسة مدمرة في دونيتسك
مدرسة مدمرة في دونيتسك
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ولا تزال ألمانيا تعاني جراء القنابل غير المنفجرة التي غالباً ما تُكتشف في مواقع بناء، بعد 77 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وفي ديسمبر الماضي انفجرت قنبلة تزن نحو 250 كلغ في موقع بناء بالقرب من محطة القطارات في ميونيخ بجنوب ألمانيا، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص وتعطل نشاط السكك الحديد.

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