شولتس: أوكرانيا ستعاني من تداعيات الحرب لـ100 عام

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا قد تعاني من تداعيات الحرب مع روسيا "لمئة عام" بسبب الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في عدد من المدن، مضيفاً أن الدول الحليفة ستساعدها في إعادة الإعمار.

وقال شولتس في مؤتمر صحافي إن "من يعيشون في ألمانيا يعرفون أنه لا يزال يُعثر على قنابل من الحرب العالمية الثانية بشكل متكرر وأن تهديدات القنابل مستمرة".

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وأضاف: "على أوكرانيا أن تكون مستعدة لمواجهة تداعيات هذه الحرب لمئة عام".

وتابع: "ندرك أن مثل هذه الحروب لها عواقب تستمر لفترة طويلة، وجميع القنابل التي تُلقى حالياً ستبقى لفترة طويلة "على الأرض، مضيفاً أن على الدول الغربية "العمل معاً من أجل إعادة إعمار" أوكرانيا.

ولا تزال ألمانيا تعاني جراء القنابل غير المنفجرة التي غالباً ما تُكتشف في مواقع بناء، بعد 77 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وفي ديسمبر الماضي انفجرت قنبلة تزن نحو 250 كلغ في موقع بناء بالقرب من محطة القطارات في ميونيخ بجنوب ألمانيا، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص وتعطل نشاط السكك الحديد.