بريطانيا: الأوكران منعوا الروس من عبور نهر بدونباس

على وقع تواصل القتال لليوم الـ 79 بين القوات الروسية والأوكرانية، مع استعاره في الشرق الأوكراني خصوصاً، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على تويتر، اليوم الجمعة، أن الأوكران نجحوا في منع محاولة عبور روسية لنهر في دونباس.





وأوضحت في التحديث الدوري الذي تقدمه المخابرات العسكرية،‭ ‬أن صورا تشير إلى أن روسيا فقدت وحدات مناورة مدرعة في مجموعة كتيبة تكتيكية واحدة على الأقل ومعدات الجسر العائم التي تم نشرها أثناء عبور نهر سيفرسكي دونيتس غربي سيفيرودونيتسك، في منطقة لوغانسك التابعة لإقليم دونباس.

تدمير جسور

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت أمس عن تدمير جسور لمنع تقدم القوات الروسية في منطقة لوغانسك، في أقصى الشرق الأوكراني.

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كما نشرت صوراً التقطت بالأقمار الصناعية تظهر جسرين مدمرين عبر نهر سيفرسكي دونيتس بالقرب من قرية بيلوهوريفكا.

يذكر أن القوات الروسية كانت أعلنت قبل نحو 3 أسابيع أنها سيطرت على معظم منطقة لوغانسك.

وقد أكد لاحقا حاكم المنطقة سيرهي هايداي، أن الوحدات العسكرية الروسية باتت تسيطر الآن على نحو 80% من المنطقة.

ومنذ أواخر مارس الماضي، أعلنت موسكو أنها أطلقت المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية على أراضي الجارة الغربية، التي بدأت في 24 فبراير الماضي، بذريعة حماية سكان دونباس، ووقف الانتهاكات بحقهم، فضلاً عن منع تسليح كييف بأسلحة نوعية قد تهدد الأمن الروسي، ووقف انضمامها لحلف الناتو.

وقد حققت تقدما ملحوظا في هذا الإقليم الذي يتواجد فيه العديد من المواطنين الروس والأوكران الموالين لموسكو، إلا أن التقديرات الاستخباراتية الغربية كانت أفادت خلال الأيام الماضية بجمود تقدمها.