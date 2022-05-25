روسيا و أوكرانيا
فيديو.. بوتين يتفقد للمرة الأولى جنوداً أصيبوا في أوكرانيا
الرئيس الروسي يزور مستشفى عسكرياً في موسكو حيث تحدث مع عسكريين شاركوا في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا
تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، جنوداً جرحى أصيبوا في العملية العسكرية في أوكرانيا، على ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أن دفع بقواته إلى الجارة الموالية للغرب.
وقال الكرملين إن الرئيس زار مستشفى عسكرياً في موسكو، حيث تحدث مع عسكريين شاركوا في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.
مادة اعلانية
وظهر بوتين برداء طبي أبيض وكان يتحدث إلى جندي يرتدي ملابس النوم عن طفله قائلاً: "سيكون فخوراً بوالده".
وكانت روسيا قد أطلقت في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين كانوا يتعرضون خلال السنوات الثماني الماضية للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف"، بحسب عبارات بوتين.
اقرأ أيضاً
-
رونالدينيو: تمنيت اللعب مع صلاح.. وسعادته تهمنيوصف الأسطورة البرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة الإسباني السابق محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بأحد أفضل لاعبي العالم، مؤكدا أنه تمنى اللعب بجانبه، مشيراً ... رياضة عالمية
-
السعودية تتقدم 10 مراكز بتقرير المنتدى الاقتصادي للمؤشر السياحيشغلت السعودية المرتبة التاسعة عالمياً في مستوى أولوية السفر والسياحة السعودية
-
السعودية تعلن بدء تلقي طلبات التأهيل لرخصة تعدين أم الدمارتضم المنطقة رواسب معدنية مختلفة تشمل النحاس والزنك والذهب والفضة اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية