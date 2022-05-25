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فيديو.. بوتين يتفقد للمرة الأولى جنوداً أصيبوا في أوكرانيا

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روسيا و أوكرانيا

فيديو.. بوتين يتفقد للمرة الأولى جنوداً أصيبوا في أوكرانيا

الرئيس الروسي يزور مستشفى عسكرياً في موسكو حيث تحدث مع عسكريين شاركوا في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، جنوداً جرحى أصيبوا في العملية العسكرية في أوكرانيا، على ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أن دفع بقواته إلى الجارة الموالية للغرب.

وقال الكرملين إن الرئيس زار مستشفى عسكرياً في موسكو، حيث تحدث مع عسكريين شاركوا في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

بوتين يلتقي جنوداً جرحى في أحد مستشفيات موسكو
بوتين يلتقي جنوداً جرحى في أحد مستشفيات موسكو
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وظهر بوتين برداء طبي أبيض وكان يتحدث إلى جندي يرتدي ملابس النوم عن طفله قائلاً: "سيكون فخوراً بوالده".

وكانت روسيا قد أطلقت في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين كانوا يتعرضون خلال السنوات الثماني الماضية للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف"، بحسب عبارات بوتين.

جنود روس في خيرسون في أوكرانيا
جنود روس في خيرسون في أوكرانيا
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