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كييف تجمع جثث الجنود الروس.. وموسكو: لا تبادل قبل المحاكمات

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FILE PHOTO: SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Volunteers transfer the body of a Russian soldier found and exhumed in a mass grave into a bag, in the village of Mala Rohan after it was retaken by the Ukrainian Armed forces, in Kharkiv region, Ukraine May 19, 2022. REUTERS/Vitalii Hnidyi/File Photo
أوكرانيون يجمعون جثث الجنود الروس القتلى
روسيا و أوكرانيا

كييف تجمع جثث الجنود الروس.. وموسكو: لا تبادل قبل المحاكمات

أوكرانيا تجمع جثث الجنود الروس الذين قتلوا على أراضيها استعداداً لتبادل الجثث والأسرى مع روسيا.. وموسكو تؤكد أنه لن يتم تسليم أي أسير أوكراني لكييف قبل محاكمته

العربية.نت

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تدرس روسيا قضية تبادل أسرى مع أوكرانيا بمجرد محاكمة المحتجزين الأوكرانيين، على ما نقلت وكالات أنباء روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو اليوم الأربعاء.

وقال رودينكو: "سننظر في كل هذا بعد محاكمة الذين استسلموا وبعد النطق بالحكم"، مضيفاً: "قبل ذلك، الحديث عن التبادل سابق لأوانه".

أسير أوكراني في روسيا خلال اقتياده للمحكمة
أسير أوكراني في روسيا خلال اقتياده للمحكمة

وفي الأسبوع الماضي، استسلم آخر المدافعين الأوكرانيين عن مدينة ماريوبول الاستراتيجية الذين تحصنوا لأسابيع في مصنع آزوفستال للصلب.

وتم أسر ما يقرب من 4000 جندي أوكراني في هذه المدينة الساحلية، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وتريد السلطات الأوكرانية تنظيم مبادلة أسرى، لكن لطالما أشارت موسكو إلى أنها تعتبر بعضهم، وهم من ينتمون إلى كتيبة آزوف، ليس كجنود ولكن كمقاتلين من النازيين الجدد وتتهمهم بارتكاب جرائم حرب.

وكان النائب والمفاوض الروسي ليونيد سلوتسكي قد أعلن السبت أن بلاده "تنظر" في إمكان مبادلة أسرى من مقاتلي كتيبة آزوف بفيكتور ميدفيتشوك، وهو سياسي ورجل أعمال أوكراني معروف بقربه من الرئيس فلاديمير بوتين، وأوقف منتصف إبريل في أوكرانيا.

فيكتور ميدفيتشوك الذي تحتجزه السلطات الأوكرانية
فيكتور ميدفيتشوك الذي تحتجزه السلطات الأوكرانية

من جهته، أوضح رودينكو الأربعاء أن التبادل المحتمل لم تتم دراسته. وقال: "لا، نحن لا ننظر في ذلك. ليست لدينا هذه المعلومات في وزارة الخارجية".

من جانه أعلن دينيس بوشلين رئيس "جمهورية دونيتسك" التابعة للانفصاليين الموالين لروسيا، الثلاثاء أن مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد يعمل مع موسكو على تشكيل محكمة لمحاكمة الأسرى الأوكرانيين.

جندي روسي يحاكم في كييف بسبب الجرائم التي وقعت خلال الحرب
جندي روسي يحاكم في كييف بسبب الجرائم التي وقعت خلال الحرب

واعتبر أنه "يجب مشاركة أكبر عدد من ممثلي دول عدة" في المحاكمة، مؤكداً أن "عدداً من الدول" أعطت "موافقتها المسبقة على المشاركة في هذه المحكمة الدولية" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

لكن نائب الوزير الروسي أندريه رودينكو قال اليوم إنه لا معلومات لديه حول هذا الموضوع.

في الجهة المقابلة، تجمع أوكرانيا جثث الجنود الروس المتناثرة بين أنقاض البلدات التي سيطرت عليها القوات الروسية سابقاً، وتستخدم كل شيء من الحمض النووي إلى الوشوم للتحقق من هوياتهم على أمل استبدالهم بأسرى حرب.

وساعد متطوعون الجيش في جمع 60 جثة في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية، التي انسحبت منها القوات الروسية في الأسابيع الماضية، وكدسوا الجثث في عربة قطار مبردة.

أوكرانيون يجمعون جثث الجنود الروس القتلى
أوكرانيون يجمعون جثث الجنود الروس القتلى
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وقال أنطون إيفانيكوف قائد فرع التعاون العسكري المدني بالقوات المسلحة الأوكرانية، والذي ينسق هذه الجهود، إن الجثث تُستخدم أحياناً ضمن جهود تبادل الأسرى وفي أوقات أخرى في عمليات تبادل الجثث الأوكرانية، موضحاً أن جثث المسؤولين رفيعي المستوى قد تكون ذات قيمة خاصة في التبادل.

وأضاف إيفانيكوف: "نجمع كل الوثائق وكل بطاقات الائتمان. أي شيء من شأنه أن يساعدنا في التعرف على الجثة"، بما في ذلك الوشم والحمض النووي.

وقال إن الجثث ستُنقل بالقطار إلى كييف حيث يوجد مقر فريق التفاوض.

أوكرانيون يجمعون جثث الجنود الروس القتلى
أوكرانيون يجمعون جثث الجنود الروس القتلى
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