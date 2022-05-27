مجلس السيادة: ندعم الآلية الثلاثية للحوار في السودان

أكد عضو مجلس السيادة السوداني بحري إبراهيم جابر، دعم المجلس الكامل للجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية لإنجاح الحوار بين الأطراف السودانية وتسهيل مهمتها.
وأوضح أن اجتماعا في القصر الجمهوري عقد أمس الخميس، وضم نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو والآلية الثلاثية الميسرة للحوار السوداني، تناول ضرورة تعجيل بداية الحوار المباشر والانتهاء منه خلال فترة زمنية محددة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية.
إلى ذلك، أوضح مبعوث الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، أن الآلية أكدت خلال الاجتماع جاهزيتها للاسراع بالعملية السياسية، وقدمت رؤية مفصلة لمقاربتها لعملية الحوار السياسي السوداني الذي تقوم فيه بدور الميسر.
وكانت الآلية الثلاثية التي تضم الاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيغاد) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) التقت الخميس، بالمكون العسكري في القصر الجمهوري بالخرطوم، من أجل بحث ملف الحوار.
وأفادت مصادر العربية/الحدث بأنها طالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين ما زالوا في السجون.
كما حثت على رفع حالة الطوارئ التي فرضت العام الماضي في البلاد، بهدف تهيئة أجواء الحوار.
أتت تلك الدعوات بعد أن أطلقت الحوار الوطني بين مختلف الفرقاء السياسيين في 12 مايو الحالي (2022).
أزمة سياسية
يذكر أن السودان يعيش منذ 25 أكتوبر العام الماضي (2021) أزمة سياسية بين المكون المدني والعسكري، أدت إلى حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ.
كما دفعت بعض الهيئات والتنسيقيات المدنية حينها إلى خروج في سلسلة من التظاهرات لا تزال تتكرر بين الفينة والأخرى.
إلى ذلك، جرت تلك الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة، انتقادات أميركية، ودعوات أممية إلى وجوب رفعها، وتشكيل حكومة مدنية في البلاد.
فيما أكد المكون العسكري أنه لا يتمسك بالسلطة، وحريص على تسليم الحكم كلياً بعد إجراء انتخابات جديدة في البلاد.
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