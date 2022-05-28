الجنائية الدولية تدعو روسيا للتعاون مع تحقيق حول أوكرانيا

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن على روسيا التعاون مع تحقيق المحكمة حول "جرائم حرب" محتملة ارتكبت منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح خان أمس الجمعة، أن روسيا غير العضو في المحكمة التي مقرها في لاهاي، رفضت التعاون مع أجهزته بشأن أوكرانيا لكنه شدد "بابي مفتوح" إن أرادت المساعدة.

مادة اعلانية

كذلك، أضاف أن "الدعوة موجودة، بابي مفتوح وسأواصل أيضا طرق باب روسيا الاتحادية"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

"جرائم حرب"

إلى ذلك، شدد المحامي البريطاني على أن من ارتكبوا "جرائم حرب" قد يحالون على المحاكمة لكنه رفض القول إن كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يعتبر مشتبها فيه.

وأضاف "إن كانت ثمة ادعاءات من جانب روسيا الاتحادية، إذا كانت تملك معلومات، إذا كانت تجري تحقيقات خاصة بها أو إذا كانت لديها معلومات ذات صلة، أدعوها إلى أن تشاركنا إياها".

على غرار روسيا، لم تنضم أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن كييف قبلت باختصاص المحكمة وتعمل مع أجهزة المدعي العام في تحقيقاتها بشأن جرائم حرب محتملة وأخرى ضد الإنسانية ارتكبت على أراضيها.

"إبادة جماعية"

يشار إلى أن المدعي العام أعلن بعد أربعة أيام على بدء العملية الروسية، مباشرة تحقيق حول الوضع في أوكرانيا حصل بعد ذلك على موافقة عشرات الدول الأعضاء في المحكمة.

إلا أن روسيا تؤكد أن المزاعم بارتكابها جرائم حرب غير صحيحة، وبرر بوتين العملية الخاصة بأن أوكرانيا ترتكب "إبادة جماعية" في شرق البلاد.

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية أكدت في 29 أبريل الماضي، أن موسكو ليست ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتحقيق الخاص بأوكرانيا.

