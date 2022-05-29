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الاتحاد الأوروبي يؤكد استمراه بتسهيل إيصال الأسلحة لأوكرانيا

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FILE - Ukrainian servicemen study a Sweden shoulder-launched weapon system Carl Gustaf M4 during a training session on the near Kharkiv, Ukraine, April 7, 2022. Western weaponry pouring into Ukraine helped blunt Russia's initial offensive and seems certain to play a central role in the approaching battle for Ukraine's contested Donbas region. Yet the Russian military is making little headway halting what has become a historic arms express. (AP Photo/Andrew Marienko, File)(1)
الجيش الأوكراني يتدرب على أسلحة سويدية
روسيا و أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يؤكد استمراه بتسهيل إيصال الأسلحة لأوكرانيا

الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل شدد على ضرورة الإسراع في تطبيق العقوبات على روسيا

العربية.نت

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أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الأحد على استمرار الاتحاد في تسهيل إيصال المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال بوريل عبر حسابه على "تويتر" إنه اتفق مع كوليبا على ضرورة الإسراع في تطبيق العقوبات على روسيا التي تشن عملية عسكرية في أوكرانيا منذ أواخر فبراير الماضي.

مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا (أرشيفية)
مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا (أرشيفية)

وأضاف أن اجتماعاً لقادة المجلس الأوروبي سيناقش كيفية دعم تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا وتأثير العملية الروسية على الأمن الغذائي العالمي.

من جهته، قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني اليوم الأحد إن روسيا قد تبدأ في "ابتزاز" أوروبا بإمدادات الغاز الطبيعي مع بداية الطقس البارد، وهو ما يحتم على العالم الغربي الآن أن يكون "قوياً ومتحداً".

دخان المعارك في محيط حقل زراعي في خاركيف
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ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن يرماك قوله: "لا يمكن استبعاد أن تبدأ روسيا في ابتزاز أوروبا بشأن الغاز مع بداية الطقس البارد، بالإضافة إلى أزمة الغذاء".

وأضاف: "في ضوء رغبة الكرملين الآن في مبادلة فك الحصار عن الموانئ الأوكرانية مقابل رفع العقوبات، يمكننا أن نرى الغاية النهائية لموسكو".

واعتبر يرماك أن الدعم الاقتصادي لأوكرانيا وفرض حظر على نفط روسيا وعقوبات على نظامها المصرفي إلى جانب إمدادات الأسلحة التي تطلبها كييف بمثابة "رد قوي وموحد" على موسكو.

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