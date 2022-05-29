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ليتوانيون يجمعون تبرعات.. لشراء مسيّرة عسكرية لأوكرانيا

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People attend women's protest march in front of the Russian embassy in Vilnius, Lithuania February 27, 2022. REUTERS/Ints Kalnins
مظاهرة تضامناً مع أوكرانيا أمام السفارة الروسية في ليتوانيا في فبراير الماضي
روسيا و أوكرانيا

ليتوانيون يجمعون تبرعات.. لشراء مسيّرة عسكرية لأوكرانيا

تم جمع أكثر من 5 ملايين دولار لشراء طائرة مسيّرة تركية من طراز "بيرقدار تي. بي. 2" في حملة استمرت ثلاثة أيام ونصف اليوم

فيلنيوس – فرانس برس

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جمع ليتوانيون أكثر من خمسة ملايين يورو (5.37 مليون دولار) خلال حملة تبرّع لشراء طائرة مسيّرة قتالية لأوكرانيا، لمساعدة البلاد في الدفاع عن أراضيها في مواجهة روسيا.

وتم جمع الأموال اللازمة لشراء طائرة مسيّرة تركية من طراز "بيرقدار تي. بي. 2" خلال ثلاثة أيام ونصف يوم في حملة تبرّع انتهت ليل السبت نظّمت في الدولة الواقعة في منطقة البلطيق والبالغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة.

طائرة مسيّرة تركية من طراز "بيرقدار تي. بي. 2" في عرض عسكري في كييف في أغسطس الماضي
طائرة مسيّرة تركية من طراز "بيرقدار تي. بي. 2" في عرض عسكري في كييف في أغسطس الماضي

وقال مطلق المبادرة ومؤسس القناة التلفزيونية المحلية التي تبث عبر الإنترنت "لايسفس تي. في" أندريوس تابيناس: "إنها على الأرجح المرة الأولى في التاريخ التي يتمكّن فيها مواطنو دولة من شراء أسلحة ثقيلة بهذا الحجم لدولة أخرى".

وأشارت القناة التلفزيونية إلى أنها ستحوّل المبلغ الذي تم جمعه على وزارة الدفاع الليتوانية التي ستتولى شراء الطائرة المسيّرة والذخائر اللازمة.

والأحد، أعلن وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشوسكاس أن معاونه سيتوجّه إلى تركيا مطلع الأسبوع المقبل لتوقيع خطاب نوايا على صلة بعملية الشراء.

مساعدات عسكرية ليتوانية وصلت كييف في فبراير الماضي
مساعدات عسكرية ليتوانية وصلت كييف في فبراير الماضي
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وأكد الوزير للصحافيين أن الأمر "سيتطلب تحضير الكثير من المستندات"، مضيفاً: "نتوقع تعاون الجميع".

وتعتبر تركيا مسيّرات بيرقدار القتالية فخر صناعاتها، وقد تزوّدت بها أوكرانيا وأدخلتها الخدمة بعيد بدء العملية العسكرية الروسية على أراضيها.

وتقول كييف إن هذه المسيّرات أثبتت فاعليتها في التصدي للقوات الروسية.

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