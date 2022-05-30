بعد 3 أيام من غرق قارب بإندونيسيا.. العثور على 10 ناجين

بعد ثلاثة أيام من غرق قارب شحن في مضيق ماكاسار بمقاطعة سولاويزي الجنوبية في إندونيسيا، عثر رجال الإنقاذ على 10 ناجين آخرين، بمن فيهم القبطان وأفراد من طاقم السفينة.

ومن بين إجمالي 42 شخصاً كانوا على متن السفينة، تم إنقاذ 31 منذ بدء عمليات البحث والإنقاذ السبت، حسبما قال جونايدي، رئيس وكالة البحث والإنقاذ الإقليمية.

مادة اعلانية

وغرقت السفينة "كي إم لادانغ بيرتيوي 02" وسط طقس سيئ بعد ظهر الجمعة. وغادر القارب الخميس من ميناء بحري في ماكاسار متجهاً إلى كالماس في جزيرة بانغكيب بمقاطعة سولاويزي الجنوبية، حيث كان يتوقف في محطات لزيارة بعض الجزر في مضيق ماكاسار.

وتم نقل الناجين العشرة، الذين أنقذهم صياد محلي صباح الاثنين، إلى مسقط رأسهم في جزيرة بامانتاوان الواقعة في مضيق ماكاسار. وقال جونايدي "إنهم بأمان وفي حالة جيدة".

وقيل في البداية إن السفينة الغارقة كانت عبّارة لنقل الركاب، لكن جونايدي أوضح لاحقاً أنها قارب شحن يحمل مواد بناء. وطلب 36 شخصاً ركوب السفينة مع طاقمها المكون من 6 أفراد.

وقال مسؤولون إن فريق البحث والإنقاذ ما زال يبحث عن الـ11 راكباً المتبقين.

ومآسي العبارات شائعة في إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم أكثر من 17 ألف جزيرة، حيث غالباً ما تستخدم العبارات لأغراض النقل.