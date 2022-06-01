لافروف: دول الخليج لن تنضم للعقوبات المفروضة علينا
بعد اجتماع مغلق جمعه بوزراء خارجية دول مجلس التعاون في الرياض، رأى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن الغرب يسعى لتشكيل عالم أحادي بقيادة الولايات المتحدة.
كما اتهم في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، الدول الغربية بدفع أوكرانيا لتهديد أمن بلاده.
"لن تنضم للعقوبات"
وأعلن أن دول مجلس التعاون الخليجي تتفهم طبيعة الصراع بين بلاده والغرب، مضيفاً أن دول الخليج أكدت أنها لن تنضم للعقوبات على موسكو.
إلى ذلك، شدد على أن الدول الغربية تخالف ميثاق الأمم المتحدة بتصرفاتها ضد بلاده، داعياً إلى ضرورة سحب السلاح الثقيل من أوكرانيا.
#لافروف: الدول الغربية تخالف ميثاق الأمم المتحدة بتصرفاتها ضدنا— العربية (@AlArabiya) June 1, 2022
#العربية pic.twitter.com/1RAeKs1reU
كما اعتبر أن المواثيق الدولية ومعاهدة مينسك حددت بوضوح وضع أقاليم شرق أوكرانيا لكن كييف لم تنفذ تلك المواثيق، وفق قوله.
أما عن إمداد القوات الأوكرانية بقاذفات صواريخ متطورة من الولايات المتحدة، فأكد أن تلك الخطوة تزيد من مخاطر إدخال "دولة ثالثة" في الصراع.
وكان الوزير الروسي وصل أمس إلى الرياض، حيث التقى نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الذي شدد على استعداد المملكة لبذل الجهود اللازمة من أجل المساهمة في التوصل إلى حل سياسي للنزاع الروسي الأوكراني، الذي دخل شهره الرابع.
كما أتت تلك الزيارة قبل يوم واحد من اجتماع أوبك+ في فيينا، حيث من المتوقع أن تلتزم المجموعة باتفاق إنتاج النفط الذي تم التوصل إليه العام الماضي، على أن ترفع أهداف الإنتاج في يوليو المقبل بمقدار 432 ألف برميل يومياً.
يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، اصطفت الدول الغربية إلى جانب كييف داعمة إياها بالسلاح والعتاد.
فيما فرضت آلاف العقوبات القاسية على موسكو، شملت كافة القطاعات التجارية والاقتصادية، فضلا عن مئات السياسيين والأثرياء الروس.
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