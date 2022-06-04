قطار فائق السرعة بالصين يخرج عن مساره.. ومقتل سائقه
اصطدم القطار بانهيار طيني بينما كان يدخل نفقاً في مقاطعة قويتشو الجنوبية
لقي سائق قطار فائق السرعة في جنوب الصين حتفه وأصيب ثمانية أشخاص عندما خرجت عربتان عن القضبان في ساعة مبكرة من صباح السبت، بعد اصطدامهما بانهيار طيني، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي الرسمي.
ووقع الحادث بينما كان القطار يدخل نفقاً في مقاطعة قويتشو الجنوبية. وكان القطار يسير على طريق منتظم إلى مركز الأعمال الساحلي في قوانغتشو.
A train driver died and eight others were injured after a bullet train derailed Saturday in Rongjiang County in China's Guizhou. #GLOBALink pic.twitter.com/dl64ROXhII— China Xinhua News (@XHNews) June 4, 2022
وأفاد تلفزيون الصين المركزي بأن المصابين في حالة مستقرة، وتم إجلاء 136 شخصاً آخرين كانوا على متن القطار بسلام.
يذكر أن سبب الحادث قيد التحقيق. وقد أصبحت الانهيارات الأرضية شائعة في المنطقة نتيجة مزيج من هطول الأمطار الغزيرة وتطوير البنية التحتية في المناطق الجبلية.
وتمتلك الصين أكبر شبكة للسكك الحديدية فائقة السرعة في العالم، حيث يبلغ طولها 40 ألف كيلومتر من المسارات على مستوى البلاد، وتعمل القطارات بسرعة تزيد عن 300 كيلومتر في الساعة.
ويتم عبر هذه الشبكة نقل مئات الملايين من الركاب سنوياً، بالرغم من انخفاض هذا الرقم بشدة في ظل قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا.
يذكر أن سجل سلامة نظام السكك الحديدية الصين جيد بشكل عام، باستثناء حادث وقع عام 2011 بين قطارين خارج مدينة ونتشو الجنوبية، والذي خلف 40 قتيلاً وأثار ضجة عامة بشأن محاولة واضحة للتغطية على مدى الضرر.
كما خضع قطاع الطيران في الصين للتدقيق مؤخراً في أعقاب حادث تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة طيران شرق الصين في 21 مارس والذي قتل فيه جميع ركابها البالغ عددهم 132 شخصاً.
وفي 12 مايو، كانت رحلة تابعة لشركة طيران التبت تقل 122 شخصاً على متنها تقلع من مدينة تشونغتشينغ الجنوبية الغربية عندما انحرفت عن المدرج واشتعلت فيها النيران. ولم يقتل أحد في هذا الحادث، ولكن تم نقل العديد من الركاب إلى المستشفى بإصابات طفيفة.
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