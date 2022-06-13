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شولتس: لا معنى لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا دون التدريب عليها

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German Chancellor Olaf Scholz attends a press statement following a meeting with East German state premiers at the virus research institute Friedrich Loeffler Institut on the island of Riems in Greifswald, Germany June 13, 2022. REUTERS/Annegret Hilse
المستشار الألماني أولاف شولتس
روسيا و أوكرانيا

شولتس: لا معنى لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا دون التدريب عليها

المستشار الألماني يزور كييف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الإيطالي ماريو دراغي قبل قمة الدول السبع

العربية.نت

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين، إن من الصواب التأكد من أن الجيش الأوكراني تلقى تدريباً كاملاً على استخدام الأسلحة المتطورة مثل المدفعية المتنقلة بانزرهابيتز 2000 قبل تسليمه ذلك العتاد.

مدفعية بانزرهابيتز 2000 في تدريب في ألمانيا الشهر الماضي
مدفعية بانزرهابيتز 2000 في تدريب في ألمانيا الشهر الماضي

وتتعرض ألمانيا لانتقادات شديدة على نحو متزايد بسبب تأخرها المزعوم في إمداد أوكرانيا بالأسلحة التي تقول كييف إنها بحاجة إليها من أجل إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية في شرقها.

لكن شولتس قال إن الأطقم الأوكرانية تتلقى تدريباً حالياً على استخدام "إحدى أكثر المنظومات العسكرية تقدماً في العالم"، وإنه لم يكن من المنطقي تسليمها قبل أن تكون أطقم أوكرانيا في وضع يمكنها من الاستفادة منها.

في سياق آخر، ذكرت صحيفة "بيلد ام سونتاغ" اليوم السبت، أن شولتس سيتوجه إلى كييف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي قبل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في نهاية يونيو الحالي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي
رئيس وزراء روسي أسبق: بوتين لم يعد كما كان العرب والعالم روسيا و بوتين رئيس وزراء روسي أسبق: بوتين لم يعد كما كان

ونقلت الصحيفة الخبر عن مصادر حكومية فرنسية وأوكرانية. ولم يعلّق أي من الحكومة الألمانية أو قصر الإليزيه أو الحكومة الإيطالية على الأمر.

ولم يقم أي من الزعماء الثلاثة بزيارة كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي.

ومنذ بدء الحرب، سعى ماكرون إلى الحفاظ على الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لكن موقفه تعرض لانتقادات من قبل بعض الشركاء وفي دول البلطيق لأنهم يرون أنه يقوض الجهود المبذولة لدفع بوتين إلى طاولة المفاوضات.

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