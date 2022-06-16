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موسكو متهمة بنقل أطفال أوكرانيين إلى روسيا وعرضهم للتبني

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Children are seen with a cat at a temporary accommodation centre for evacuees during Ukraine-Russia conflict in the village of Bezimenne in the Donetsk Region, Ukraine May 1, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko
أطفال أوكرانيون في مخيم للنازحين في دونيتسك (تعبيرية)
روسيا و أوكرانيا

موسكو متهمة بنقل أطفال أوكرانيين إلى روسيا وعرضهم للتبني

المفوضية السامية لحقوق الإنسان أكدت أنها غير قادرة على تأكيد الاتهامات لروسيا بـ"اختطاف" أطفال من دور أيتام في أوكرانيا ونقلهم قسراً لروسيا

جنيف – فرانس برس

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تحقق الأمم المتحدة في فرضية إرسال أطفال أوكرانيين إلى روسيا حيث يعرضون على أسر روسية للتبني، على ما أعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

وخلال كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان الذي تعقد جلسته الخمسون حالياً في جنيف، أوضحت ميشيل باشليه أن مكتبها "يحقق في اتهامات بالترحيل القسري لأطفال من أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية".

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وأضافت أنه بحسب هذه الاتهامات، فإن بعض الأطفال "اختطفوا من دور أيتام ليعرضوا للتبني في روسيا".

وأشارت باشليه إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان غير قادرة على تأكيد هذه الاتهامات ولا عدد الأطفال المعنيين.

ويعتقد أن هناك آلاف الأطفال الذين نقلوا من أوكرانيا إلى روسيا منذ بداية العملية العسكرية التي شنتها موسكو في 24 فبراير.

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وفي مارس، كانت الأمم المتحدة تحدثت عن احتمال التبني القسري لأطفال أوكرانيين، خصوصاً حوالي 91 ألف طفل كانوا يعيشون في مدارس داخلية بداية الصراع، معظمهم في المناطق الشرقية من البلاد.

وقالت باشليه أمام المجلس: "نشعر بالقلق إزاء النيات المزعومة للسلطات الروسية بالسماح بنقل أطفال أوكرانيين إلى أسر تعيش في روسيا الاتحادية، وهو أمر لا يشمل على ما يبدو تدابير إعادة لم شمل العائلات ولا يحترم المصالح الفضلى للطفل". وأضافت: "سنواصل مراقبة الوضع عن كثب".

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