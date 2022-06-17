.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أكثر تطوراً من سابقاتها.. الصين تطلق ثالث حاملة طائرات

  • الخط
This satellite image from Planet Labs PBC shows China's new Type 003 aircraft carrier with bunting on its desk preparing to be launched Wednesday, June 15, 2022, from a shipyard in Shanghai, China. China on Friday, June 17, 2022, launched its third aircraft carrier, the first such ship to be designed and built entirely within the country. (Planet Labs PBC via AP)
من مراسم إنزال حاملة الطائرات في حوض بناء السفن في شنغهاي
اقتصاد الصين

أكثر تطوراً من سابقاتها.. الصين تطلق ثالث حاملة طائرات

أقيمت اليوم مراسم إنزال "فوجيان" المصنعة كلياً في الصين في حوض لبناء السفن في شنغهاي

بكين – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أطلقت الصين رسمياً، اليوم الجمعة، حاملة طائرات ثالثة خلال مراسم أقيمت بمناسبة إنزال السفينة إلى المياه في حوض لبناء السفن في شنغهاي، على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وأطلق عليها اسم "فوجيان" تيمناً بمقاطعة صينية، على غرار الحاملتين السابقتين "لياونينغ" و"شاندونغ". وهي ثانية حاملة طائرات تبنى كلياً في الصين.

من مراسم إنزال حاملة الطائرات في حوض بناء السفن في شنغهاي
من مراسم إنزال حاملة الطائرات في حوض بناء السفن في شنغهاي

و"فوجيان" أكثر تطوراً بكثير من حاملتي الطائرات السابقتين اللتين يمتلكهما الجيش الصيني.

ولن يتم تسليم حاملة الطائرات هذه إلى القوات البحرية إلا بعد تجارب عدة في البحر. ولم توضح الوكالة موعد تسليم حاملة الطائرات ووضعها في الخدمة.

وأتى إنزال الحاملة إلى المياه وسط توترات كبيرة بين الصين والولايات المتحدة بشأن جزيرة تايوان البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة والتي تعتبرها بكين مقاطعة تابعة لها.

وقد عمدت البحرية الصينية في السنوات الأخيرة إلى تمرير حاملات الطائرات التابعة لها في مضيق تايوان الذي يفصل الصين القارية عن تايوان.

من مراسم إنزال حاملة الطائرات في حوض بناء السفن في شنغهاي
من مراسم إنزال حاملة الطائرات في حوض بناء السفن في شنغهاي

وتتميز حاملة الطائرات الصينية الثالثة هذه عن الحاملتين الأخريين بحجمها الكبير فضلاً عن تمتعها بمنجنيق لإطلاق الطائرات، على ما ذكرت وكالة الصين الجديدة.

وتتمتع حاملتا الطائرات السابقتان بمنصة لإقلاع الطائرات. ويسمح نظام المنجنيق للطائرات بحمل كمية أكبر من الوقود والأسلحة.

من مراسم إنزال حاملة الطائرات في حوض بناء السفن في شنغهاي
  • من مراسم إنزال حاملة الطائرات في حوض بناء السفن في شنغهاي
  • من مراسم إنزال حاملة الطائرات في حوض بناء السفن في شنغهاي
  • من مراسم إنزال حاملة الطائرات في حوض بناء السفن في شنغهاي
  • من مراسم إنزال حاملة الطائرات في حوض بناء السفن في شنغهاي
4 صور
من مراسم إنزال حاملة الطائرات في حوض بناء السفن في شنغهاي
من مراسم إنزال حاملة الطائرات في حوض بناء السفن في شنغهاي
من مراسم إنزال حاملة الطائرات في حوض بناء السفن في شنغهاي
من مراسم إنزال حاملة الطائرات في حوض بناء السفن في شنغهاي
من مراسم إنزال حاملة الطائرات في حوض بناء السفن في شنغهاي
من مراسم إنزال حاملة الطائرات في حوض بناء السفن في شنغهاي
من مراسم إنزال حاملة الطائرات في حوض بناء السفن في شنغهاي
من مراسم إنزال حاملة الطائرات في حوض بناء السفن في شنغهاي

وسيعمل نظام المنجنيق المتطور بالطاقة الكهرومغنطيسية، على ما أكدت "شينخوا".

قائد المقاومة بأفغانستان: الخلافات انتقلت لداخل صفوف طالبان العرب والعالم أفغانستان وطالبان قائد المقاومة بأفغانستان: الخلافات انتقلت لداخل صفوف طالبان

من جهتها، قالت وكالة "جينز" المرجعية للمعلومات العسكرية، إن الولايات المتحدة تملك العدد الأكبر من حاملات الطائرات في الخدمة (11) تليها الصين (2) والمملكة المتحدة (2) وروسيا (1) وفرنسا (1) وإيطاليا (1) والهند (1) وتايلاند(1).

ووضعت حاملة الطائرات الصينية الأولى "لياونينغ" في الخدمة العام 2012، وتستخدم خصوصاً كمنصة تدريب.

وسمحت الخبرة المستقاة منها بتصنيع أول حاملة طائرات في الصين سميت "شاندونغ" وضعت في الخدمة نهاية العام 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
احتجاجات المعلمين تتجدد في المدن الإيرانية احتجاجات المعلمين تتجدد في المدن الإيرانية
اكتشف المزيد