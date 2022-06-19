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نتائجها مهمة لماكرون.. جولة ثانية من الانتخابات التشريعية

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب))
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب)

نتائجها مهمة لماكرون.. جولة ثانية من الانتخابات التشريعية

العربية.نت - وكالات

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في انتخابات ستحدد نتائجها هامش المناورة للرئيس المعاد انتخابه إيمانويل ماكرون للسنوات الخمس المقبلة في مواجهة يسار موحد ومستعد للمواجهة، يتوجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.

فقد دعي حوالي 48 مليون ناخب للتصويت في ظل موجة الحر التي تشهدها فرنسا، لكن الامتناع عن التصويت يتوقع أن يكون كبيراً على غرار ما حصل في الجولة الأولى، وفقا لاستطلاعات الرأي.

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منافسة شديدة

وتفتح مراكز الاقتراع الساعة 6,00 صباحا بتوقيت غرينيتش وتغلق الساعة الرابعة بعد الظهر بذات التوقيت، باستثناء المدن الكبرى حيث مدد الموعد النهائي حتى الساعة السادسة، على أن تبدأ التقديرات الأولى بالظهور تباعاً.

فرنسا انتخابات
فرنسا انتخابات

يشار إلى أن المنافسة في هذه الانتخابات شديدة، لكن التوزيع الدقيق للمقاعد في الجمعية الوطنية وبالتالي معرفة ما إذا كان ماكرون سيحصل على الأغلبية المطلقة أم لا، هو أمر لن يتضح قبل وقت متقدم من المساء.

ملفات ساخنة

وكان الرئيس الفرنسي أكد في وقت سابق أن "الحرب في أوكرانيا تؤثر في الحياة اليومية للفرنسيين"، مشددا على ضرورة أن تكون البلاد موحدة كي "تتحدث بصوت واضح وصريح"، وفق تعبيره.

كما لوح في الوقت نفسه بفزاعة "المتطرفين" الذين سيثيرون في حال فوزهم الفوضى، متهما إياهم بالرغبة في إخراج فرنسا من أوروبا.

صور للمرشحين ايمانويل ماكرون ومارين لوبان (فرانس برس)
صور للمرشحين ايمانويل ماكرون ومارين لوبان (فرانس برس)

يذكر أن ماكرون أعيد انتخابه رئيساً لفرنسا لولاية ثانية في 24 أبريل/نيسان الماضي (2022)، بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان.

وحصد السياسي الوسطي ما بين 57.6 و58.2% من الأصوات متقدماً على مرشحة التجمع الوطني التي حازت ما بين 41.8 و42.4% من الأصوات.

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