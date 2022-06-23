الشيخ محمد بن زايد يستقبل ملك الأردن في أبوظبي

في زيارة عمل لدولة الإمارات، وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى العاصمة أبوظبي، اليوم الخميس.
وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار أبوظبي الدولي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
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كما كان في الاستقبال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.
استقبله #رئيس_الدولة..#ملك_الأردن يصل إلى البلاد#وام https://t.co/Gs6fitOxmF pic.twitter.com/PTgZU6wiMc— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 23, 2022
وكان في الاستقبال السفير الأردني في أبوظبي نصار الحباشنة، وأركان السفارة.
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