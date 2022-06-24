الأردن: العمل جار لتشكيل جبهة عربية تحمي المنطقة

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن العمل جار من أجل تشكيل جبهة من مجموعة دول عربية لحماية المنطقة، لافتاً إلى أن بلاده ستكون من أوائل الدول التي تدعم تشكيل "ناتو" خاص بالشرق الأوسط.

كما أضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأميركية ستنشر الأسبوع المقبل، أن زيارته إلى مصر وزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن تهدف إلى بحث أمن المنطقة ومساعدة بعضنا البعض.

مادة اعلانية

تراجع الدور الروسي في سوريا

إلى ذلك، حذر من أن تراجع دور روسيا في سوريا، يزيد المخاطر الأمنية، لافتاً إلى أن تنظيم داعش عاد للظهور مجدداً.

كما نبه الملك الأردني إلى أن الميليشيات الشيعية في سوريا زادت من عمليات تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود. ولفت إلى أن عمان "تنظر إلى الوجود الروسي على الأراضي السورية كعنصر إيجابي، حيث كان مصدر استقرار خلال السنوات الماضية". وتابع قائلا "من وجهة نظر أردنية، لقد شكل الوجود الروسي عامل تهدئة.

أما عن الصراع الروسي الأوكراني ، فرأى أنه على الرغم من أنه بعيد بعض الشيء عن الأردن، إلا أن استمراره يزيد من عدم الاستقرار عامة لاسيما في ما يتعلق بتبادل السلع".

لكنه اعتبر أن "الأثر الإيجابي لتلك التحديات، هو الدفع نحو التحاور بين الدول العربية لإيجاد الحلول كما تفعل مختلف الدول الآن".

مشاريع إقليمية

إلى ذلك، أشار إلى أن المشاريع الإقليمية بين الدول العربية، توفر الفرص للجميع، لكنه أضاف "إذا كانت إحدى الدول تواجه التحديات، فإن ذلك سيعطّل تلك المشاريع". وأعرب عن أمله بأن يظهر خلال هذا العام توجه جديد في المنطقة، نحو التواصل والعمل المشترك.

يشار إلى أن الملك عبد الله الثاني كان زار أمس الخميس الإمارات.

فيما زار ولي العهد السعودي عمان قبل يومين، حيث التقى العاهل الأردني، ضمن جولة إقليمية شملت مصر وتركيا أيضاً. وناقش الطرفان العديد من الملفات الإقليمية، من ضمنها إقامة مشاريع واتفاقيات مشتركة، تعزز التعاون بين الأردن والسعودية.