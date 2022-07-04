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بعد السيطرة على  لوغانسك.. بوتين "المعركة مستمرة"

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو (فرانس برس)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

بعد السيطرة على لوغانسك.. بوتين "المعركة مستمرة"

دبي - العربية.نت

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بعد سيطرة قواته على معقل رئيسي في منطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير دفاعه سيرغي شويغو.

وفي لقاء متلفز مع وزير الدفاع، اليوم الاثنين، شدد بوتين على ضرورة استكمال المعركة.

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مواصلة القتال

كما أشار إلى ضرورة أن تستريح الفرق العسكرية التي شاركت في عملية السيطرة على لوغانسك، على أن تواصل الوحدات العسكرية الأخرى مواصلة القتال، بحسب ما أفادت رويترز.

من جهته، أوضح شويغو أن "عملية تحرير" لوغانسك جرت بنجاح، لافتاً إلى بدء نزع الألغام من المنطقة.

من لوغانسك شرقي أوكرانيا (أرشيفية- فرانس برس)
من لوغانسك شرقي أوكرانيا (أرشيفية- فرانس برس)

سقوط ليسيتشانسك ونصف دونيتسك

أتت تلك التصريحات بالتزامن مع مواصلة القوات الروسية، اليوم الاثنين، هجومها في الشرق الأوكراني بعد السيطرة على مدينة ليسيتشانسك، آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في لوغانسك، إحدى المنطقتين اللتين تشكلان إقليم دونباس، الذي يعد قلب الصناعة في شرق البلاد.

فيما يسيطر الروس أصلاً على حوالي نصف دونيتسك.

iStock-إقليم دونباس شرق أوكرانيا
iStock-إقليم دونباس شرق أوكرانيا

وكان الجيش الأوكراني أعلن، أمس الأحد، انسحاب جنوده من ليسيتشانسك، التي واجهت هجوماً عنيفاً من قبل القوات الروسية منذ أسابيع عدة، موضحاً أن قراره هذا أتى حفاظاً على أرواح المدافعين الأوكرانيين.

فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قواته ستستعيد تلك المدينة وغيرها من المناطق شرقاً.

يذكر أنه منذ مارس المضي، أعلنت موسكو انطلاق المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مركزة على شرقي البلاد.

وتهدف القوات الروسية إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بغية فتح ممر بري بين الشرق والجنوب، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

وأشار إلى أنه على مدى الأسبوعين الماضيين، تم تدمير 196 من الدبابات الأوكرانية، و12 طائرة وطائرة هليكوبتر في دونباس.

كما أضاف أن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأسبوعين الماضيين بلغت 5469 قتيلا.

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