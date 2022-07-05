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مقتل جنديين من قوات الأمم المتحدة في هجوم بشمال مالي

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FILE PHOTO: Members of MINUSMA Chadian contingent play petanque in Kidal, Mali December 19, 2016. MINUSMA/Sylvain Liechti handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo
قوات خفظ سلام أممية في كيدال في مالي (أرشيفية)
إرهاب

مقتل جنديين من قوات الأمم المتحدة في هجوم بشمال مالي

الهجوم الذي نُفذ بعبوة ناسفة بدائية الصنع أدى أيضاً لإصابة 5 من قوات حفظ السلام بجروح

العربية.نت

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قالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، اليوم الثلاثاء، إن اثنين من أفرادها لقيا حتفهما وأصيب خمسة بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في شمال مالي التي تشهد أعمال عنف تنفذها جماعات متطرفة.

جنود فرنسيون في غاو قبل انسحاب الجيش الفرنسي من مالي (أرشيفية)
جنود فرنسيون في غاو قبل انسحاب الجيش الفرنسي من مالي (أرشيفية)

وقالت الأمم المتحدة في بيان: "هذا الصباح انفجر لغم بآلية مدرعة تابعة لقافلة لوجستية في قوات حفظ السلام على محور تيساليت-غاو".

وأكد مسؤول في البعثة طالباً عدم الكشف هويته في حديث مع وكالة "فرانس برس" أن "الجنديين اللذين قتلا مصريان".

قوات خفظ سلام أممية في تومبكتو في مالي (أرشيفية)
قوات خفظ سلام أممية في تومبكتو في مالي (أرشيفية)
جماعة حقوقية: مقتل قرويين في مذبحة غربي إثيوبيا العرب والعالم جماعة حقوقية: مقتل قرويين في مذبحة غربي إثيوبيا

وتزايد انعدام الأمن في مالي الواقعة في غرب إفريقيا منذ أن صعد متمردون متمركزون في شمالها القاحل منذ عشر سنوات هجماتهم واستيلائهم على أراض.

واكتسب المتشددون زخماً على الرغم من وجود القوات الأجنبية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وبعض هؤلاء المتشددين على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش.

وتسبب الصراع في مالي بسقوط آلاف القتلى وتشريد الملايين في جميع أنحاء منطقة الساحل جنوب الصحراء.

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