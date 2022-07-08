البنتاغون يؤكد: روسيا تتقدم في دونباس

وسط استمرار المعارك، أكدت وزارة الدفاع الأميركية، أن القوات الروسية تواصل تحقيق التقدم خلال الاشتباكات في إقليم دونباس شرق أوكرانيا.

وأضاف مسؤول رفيع في البنتاغون الخميس، أن الأيام المقبلة ستختبر قدرة الجيش الروسي في الاحتفاظ بالأماكن التي أعلن سيطرته عليها، وهو ما اعتبره تحدٍ هام أمامه.

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كما أشار إلى أن المشاكل التي واجهتها روسيا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا قبل أشهر، لا تزال قائمة، وفقاً لما نقله عنه موقع أميركي.

روسيا تؤكد استمرار الضربات

جاء ذلك في حين تحتد المعارك في إقليم دونباس هدف روسيا القادم.

فقد أعلن الجيش الروسي الخميس، مواصلة الضربات على مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية تحقيقاً لغرضه.

في حين يواصل المدنيون إخلاء المدن التي تتعرض للقصف شرق أوكرانيا، بعد أربعة أشهر ونصف من بدء النزاع.

الهدف دونباس

يشار إلى أن القوات الروسية وبعد فرض سيطرتها شبه التامة على لوغانسك في الشرق الأوكراني قبل أيام، اتجهت إلى القسم الثاني من إقليم دونباس.

فمع سقوط ليسيتشانسك، باتت موسكو تسيطر على الجزء الأكبر منه، وبدأت سعيها إلى السيطرة على دونيتسك لتأخذ بذلك كل المنطقة.

وتسعى موسكو إلى السيطرة علي إقليم دونباس بغية فتح ممر بري بين الشرق وشبه جزيرة القرم التي ضمتها لأراضيها عام 2014.