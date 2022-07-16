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إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من شمالي قطاع غزة

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A streak of light appears as Israel's Iron Dome anti-missile system intercepts rockets launched from the Gaza Strip on May 18, 2021. (File photo: AFP)
نظام القبة الحديدية الإسرائيلي يعترض صاروخاً أطلق من غزة في مايو 2021 (أرشيفية)
غزة و حماس

إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من شمالي قطاع غزة

دوت ليل الجمعة-السبت صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات على حدود قطاع غزة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اعترضت إسرائيل ليل الجمعة-السبت صاروخاً أطلق من شمالي قطاع غزة.

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وقد دوّت صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات على حدود قطاع غزة في جنوب إسرائيل.

وتشهد الحدود بين إسرائيل وغزة هدوءا نسبياً منذ مايو 2021، عندما خاضت إسرائيل وحماس حرباً استمرت 11 يوماً.

الجيش الإسرائيلي على الحدود مع غزة (أرشيفية)(
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع غزة (أرشيفية)(
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