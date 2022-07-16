إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من شمالي قطاع غزة

اعترضت إسرائيل ليل الجمعة-السبت صاروخاً أطلق من شمالي قطاع غزة.

وقد دوّت صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات على حدود قطاع غزة في جنوب إسرائيل.

مادة اعلانية

وتشهد الحدود بين إسرائيل وغزة هدوءا نسبياً منذ مايو 2021، عندما خاضت إسرائيل وحماس حرباً استمرت 11 يوماً.