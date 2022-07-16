غزة و حماس
إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من شمالي قطاع غزة
دوت ليل الجمعة-السبت صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات على حدود قطاع غزة
اعترضت إسرائيل ليل الجمعة-السبت صاروخاً أطلق من شمالي قطاع غزة.
وقد دوّت صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات على حدود قطاع غزة في جنوب إسرائيل.
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وتشهد الحدود بين إسرائيل وغزة هدوءا نسبياً منذ مايو 2021، عندما خاضت إسرائيل وحماس حرباً استمرت 11 يوماً.
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