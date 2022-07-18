بريطانيا: روسيا تستخدم مرتزقة لتعزيز مواقعها في أوكرانيا

اتهمت الاستخبارات البريطانية موسكو بالاستعانة بشركة فاغنر العسكرية الخاصة، لتعزيز قوات الخطوط الأمامية وتخفيف النقص في عدد الأفراد والضحايا.

وأوضحت في بيان عبر تويتر أن "فاغنر لعبت دوراً مركزياً شبه مؤكد في القتال الأخير، بما في ذلك السيطرة على منطقتي بوباسنا ليسيتشانسك".

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كما زعمت أن "فاغنر توظف المدانين والأفراد المدرجين سابقاً في القائمة السوداء"، مشيرة إلى أن "المجندين الجدد تلقوا تدريبا محدودا للغاية".

الجيش وفاغنر

في هذا السياق، قالت إن ذلك "سيؤثر هذا على الأرجح على الفعالية التشغيلية المستقبلية للمجموعة وسيقلل من قيمتها كدعم للقوات الروسية النظامية".

وأضافت أن رئيس فاغنر، يفغيني بريغوزين، أصبح مؤخراً بطلاً في داخل روسيا على خلفية أداء فاغنر في لوغانسك بأوكرانيا.

وأشارت إلى أن ذلك من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم المظالم بين الجيش وفاغنر في الوقت الذي يتم فيه استبدال عدد من كبار القادة العسكريين الروس.

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Russia has used private military company Wagner to reinforce front-line forces and to mitigate manning shortfalls and casualties. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 18, 2022

كذلك رأت أنه "من المحتمل أيضا أن تؤثر سلباً على الروح المعنوية العسكرية الروسية".

تجنيد مرتزقة

يذكر أن الجانبين الروسي والأوكراني، قد أطلقا منذ بدء الحرب دعوات إلى انضمام مقاتلين أجانب إلى الصراع.

فيما وجه الطرفان اتهامات متبادلة لبعضهما البعض بتدريب مرتزقة وزجهم في القتال الدائر في البلاد من بدء العملية العسكرية الروسية 24 فبراير الماضي.