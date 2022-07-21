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الكرملين يؤكد: صحة بوتين جيدة.. ومزاعم مرضه خاطئة

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Russian President Vladimir Putin takes part in a ceremony launching the Amur gas processing plant managed by Gazprom company via video link outside Moscow, Russia June 9, 2021. (Reuters)
فلاديمير بوتين

الكرملين يؤكد: صحة بوتين جيدة.. ومزاعم مرضه خاطئة

دبي - العربية.نت

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أكد الكرملين، يوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصحة جيدة، نافيا شائعات حول معاناته من مشاكل صحية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين إن هناك تكهنات تدور في الغرب بشأن صحة الرئيس في الأشهر الأخيرة، لكن التقارير التي تفيد بأنه مريض "ما هي إلا تقارير زائفة".

أحد أكثر العارفين بخصوصيات بوتين يؤكد أنه كان مريضاً بالسرطان   الأخيرة أحد أكثر العارفين بخصوصيات بوتين يؤكد أنه كان مريضاً بالسرطان  

يذكر أن تصريحات أوكرانية كثيرة كانت انتشرت خلال الأشهر الماضية كانت تحدثت عن مرض الرئيس الروسي.

وأفاد أحدها بأن سيد الكرملين في "حالة نفسية وجسدية سيئة للغاية ويعاني من مرض السرطان، ومريض جداً".

كما أنه منذ أن أطلق الرئيس بوتين عمليته العسكرية في أوكرانيا فبراير/شباط الماضي تنشر صحف غربية أيضاً تقارير عن روسيا وصحة زعيمها.

فلاديمير بوتين (فرانس برس)
فلاديمير بوتين (فرانس برس)

ففي يونيو الماضي، ذكرت مجلة "نيوزويك" الأسبوعية نقلا عن مصادر في الاستخبارات الأميركية، أن بوتين عولج في نيسان/أبريل من سرطان متقدم.

في المقابل، نفى مجلس الأمن القومي الأميركي أن يكون مصدر هذه المعلومات.

كما أنه في أوائل أبريل، أفاد موقع The Project للصحافة الاستقصائية الروسية أن بوتين كان مريضًا جدًا ويتلقى زيارات منتظمة من طبيب أورام روسي مشهور.

وينفى الكرملين باستمرار هذه المعلومات. كما قال وزير الخارجية سيرغي لافروف للقناة الفرنسية "تي أف1" في أواخر مايو (أيار) "لا أعتقد أن أي شخص عاقل يمكن أن يرى في هذا بوتين علامات أي مرض أو إصابة ما".

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