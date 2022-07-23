زيلينسكي: قصف أوديسا يظهر عدم جدية موسكو لتنفيذ اتفاق الحبوب

بعد استهدافها منشأة لمعالجة الحبوب في ميناء أوديسا، اليوم السبت، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضربة الصاروخية الروسية أظهرت أن موسكو ستجد طريقة لعدم تنفيذ اتفاق الحبوب، الذي أُبرم مع الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في مقطع فيديو على تليغرام أن "هذا يثبت شيئا واحدا فقط، وهو أنه بغض النظر عما تقوله روسيا ووعودها، فإنها ستجد طريقة لعدم تنفيذ (الاتفاق)".

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في السياق ذاته، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأوكرانية، نقلاً عن الجيش الأوكراني إن الصاروخين الروسيين اللذين أصابا ميناء أوديسا، اليوم السبت، لم يتسببا في أضرار كبيرة.

ونقلت عن المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية ناتاليا هومنيوك قولها إن محطة ضخ تعرضت للقصف، وتسبب الغارة في نشوب حريق دمر منازل حول الميناء.

وأضافت أن منطقة تخزين الحبوب لم تتعرض لأذى. ولم يتم تسجيل مزيد من الخسائر.

وكان ممثل منطقة أوديسا، سيرغي براتشوك، أعلن في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن "موسكو هاجمت ميناء أوديسا البحري بصواريخ كروز من طراز كاليبر"، مضيفاً "أسقطت الدفاعات الجوية صاروخين، وأصاب صاروخان البنية التحتية لميناء أوديسا.

صواريخ كروز

وشوهد تصاعد لأعمدة دخان في الميناء بعد دوي انفجارات.

جاءت هذه التطورات بعد أقل من 24 ساعة من توقيع كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في إسطنبول.

يشار إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى تجنب حدوث مجاعة تهدد عشرات الملايين من الناس في الدول الفقيرة، عبر ضخ مزيد من القمح وزيت دوار الشمس والأسمدة وغيرها من المنتجات في الأسواق العالمية.

كما سيكون صالحاً لمدة "120 يوماً"، أي 4 أشهر، وهي المدة اللازمة لإخراج نحو 25 مليون طن من الحبوب المكدّسة في الصوامع الأوكرانية نتيجة الحرب الروسية.

فيما نفت موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء المتفاقمة، وأنحت بدلا من ذلك باللائمة على العقوبات الغربية في تباطؤ صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، واتهمت أوكرانيا بتلغيم الطرق المؤدية إلى مواني البحر الأسود.