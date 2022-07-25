ميانمار.. المجلس العسكري الحاكم يعدم 4 نشطاء
أول عمليات إعدام يتم تنفيذها منذ عشرات السنين في تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
ذكرت وسائل إعلام حكومية في ميانمار، اليوم الاثنين، أن السلطات العسكرية أعدمت أربعة نشطاء من المطالبين بالديمقراطية بعد اتهامهم بالمساعدة في تنفيذ "أعمال إرهابية" وذلك في أول عمليات إعدام يتم تنفيذها منذ عشرات السنين في تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وقالت صحيفة جلوبال نيو لايت أوف ميانمار إن من بين الرجال الذين تم إعدامهم الشخصية المطالبة بالديمقراطية كياو مين يو، والنائب السابق وفنان الهيب هوب فيو زيا ثو.
مادة اعلانية
ويسيطر المجلس العسكري الحاكم على البلاد منذ انقلاب شباط/فبراير 2021.
وثارت العديد من الاحتجاجات ضد قادة الجيش، الذين استخدموا كافة وسائل القمع للقضاء عليها وسط انتقادات دولية.
اقرأ أيضاً
-
ملكة جمال لبنان انتزعت اللقب مع جائزة مقدارها 100 الف دولارياسمينا زيتون طالبة سنة ثالثة بكلية الصحافة والاعلام في جامعة "سيدة اللويزة" بمنطقة كسروان الأخيرة
-
إيران: الموساد كلف "خلية مخربة" من كردستان العراق باستهداف منشأة في أصفهانمخطط التفجير استهدف أحد المراكز الحساسة الإيرانية في محافظة أصفهان إيران
-
رئيس سريلانكا الجديد يتعهد بعدم المساس بالحق بالتظاهر السلميوفي ساعة مبكرة من صباح الجمعة أزال مئات من أفراد الأمن جزءاً من مخيم احتجاج خارج أمانة الرئاسة، مما أثار مخاوف من حملة أوسع نطاقاً يشنها ويكريميسنغه الذي أدى اليمين الدستورية قبل ذلك بيوم واحد العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية