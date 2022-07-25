ميانمار.. المجلس العسكري الحاكم يعدم 4 نشطاء

ذكرت وسائل إعلام حكومية في ميانمار، اليوم الاثنين، أن السلطات العسكرية أعدمت أربعة نشطاء من المطالبين بالديمقراطية بعد اتهامهم بالمساعدة في تنفيذ "أعمال إرهابية" وذلك في أول عمليات إعدام يتم تنفيذها منذ عشرات السنين في تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقالت صحيفة جلوبال نيو لايت أوف ميانمار إن من بين الرجال الذين تم إعدامهم الشخصية المطالبة بالديمقراطية كياو مين يو، والنائب السابق وفنان الهيب هوب فيو زيا ثو.

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ويسيطر المجلس العسكري الحاكم على البلاد منذ انقلاب شباط/فبراير 2021.

وثارت العديد من الاحتجاجات ضد قادة الجيش، الذين استخدموا كافة وسائل القمع للقضاء عليها وسط انتقادات دولية.

