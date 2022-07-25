.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ميانمار.. المجلس العسكري الحاكم يعدم 4 نشطاء

  • الخط
احتجاجات ميانمار (أرشيفية - رويترز)
احتجاجات سابقة في ميانمار

ميانمار.. المجلس العسكري الحاكم يعدم 4 نشطاء

أول عمليات إعدام يتم تنفيذها منذ عشرات السنين في تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

ميانمار - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت وسائل إعلام حكومية في ميانمار، اليوم الاثنين، أن السلطات العسكرية أعدمت أربعة نشطاء من المطالبين بالديمقراطية بعد اتهامهم بالمساعدة في تنفيذ "أعمال إرهابية" وذلك في أول عمليات إعدام يتم تنفيذها منذ عشرات السنين في تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقالت صحيفة جلوبال نيو لايت أوف ميانمار إن من بين الرجال الذين تم إعدامهم الشخصية المطالبة بالديمقراطية كياو مين يو، والنائب السابق وفنان الهيب هوب فيو زيا ثو.

سيول في صنعاء وذمار تؤدي لوفاة 11 شخصاً وانهيار منازل عدة اليمن اليمن سيول في صنعاء وذمار تؤدي لوفاة 11 شخصاً وانهيار منازل عدة

ويسيطر المجلس العسكري الحاكم على البلاد منذ انقلاب شباط/فبراير 2021.

وثارت العديد من الاحتجاجات ضد قادة الجيش، الذين استخدموا كافة وسائل القمع للقضاء عليها وسط انتقادات دولية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إضراب تجاري في نابلس تنديدا بمقتل فلسطينييْن برصاص إسرائيلي إضراب تجاري في نابلس تنديدا بمقتل فلسطينييْن برصاص إسرائيلي
اكتشف المزيد