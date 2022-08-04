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قصف روسي أوكراني متبادل في دونيتسك.. وسقوط قتلى وجرحى

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من القصف الروسي على مقاطعة دونيتسك في الشرق الأوكراني - رويترز

قصف روسي أوكراني متبادل في دونيتسك.. وسقوط قتلى وجرحى

دبي - العربية.نت

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مع تواصل المعارك في الشرق الأوكراني، أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الخميس، بتصاعد وتيرة القصف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا في مقاطعة دونيتسك وسط سقوط قتلى وجرحى.

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جاء ذلك بعد قصف روسي عنيف طال بلدات حول دونيتسك يتمركز فيها الجيش الأوكراني، ورصدت كاميرا "العربية"، آثار قصف أوكراني على الإقليم الانفصالي.

كما قال مراسل "العربية"، إن المواطنين الأوكرانيين يخلون مدن المقاطعة متجهين نحو غرب البلاد في لفيف وشرنيغف.

وتابع "القوات الانفصالية تطوق المدن والبلدات المتاخمة لدونيتسك وهي افديفكا ومارينكا وبيسكي وكراسنغورفكا".

كذلك أكد أن قوات دونيتسك الانفصالية الموالية لموسكو، اقتحمت بلدة بيسكي المتاخمة للإقليم وتقدمت في عمقها.

وأشار إلى أن قوات لوغانسك الانفصالية طوقت مدينة سيلدار من الناحية الجنوبية الشرقية. كما يقصف انفصاليو دونيتسك المدينة من الناحية الشمالية الشرقية وسط انسحاب تدريجي للقوات الأوكرانية من المدينة.

من القصف الروسي على مقاطعة دونيتسك في الشرق الأوكراني - رويترز
من القصف الروسي على مقاطعة دونيتسك في الشرق الأوكراني - رويترز

إخلاء السكان

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا السبت الماضي في رسالة مصورة السكان إلى إخلاء منطقة دونيتسك في شرق البلاد والتي تتعرض مدنها لقصف القوات الروسية.

وقال: "صدر قرار حكومي بإخلاء إلزامي لمنطقة دونيتسك. أرجوكم، أخلوا" المنطقة، مضيفا "في هذه المرحلة من الحرب، الإرهاب هو سلاح روسيا الرئيسي".

من القصف الروسي على مقاطعة دونيتسك في الشرق الأوكراني - رويترز
من القصف الروسي على مقاطعة دونيتسك في الشرق الأوكراني - رويترز

يشار إلى أن دونيتسك هي عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية المدعومة من روسيا، وهو كيان منشق في منطقة دونباس الأوكرانية ومعترف بها من قبل موسكو. وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير الماضي، قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وتسيطر موسكو الآن على منطقة لوغانسك بالكامل، فيما تسعى للاستيلاء على دونيتسك. ومنذ أبريل الماضي، أعلنت موسكو انطلاق المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مركزة على شرق البلاد.

فيما تهدف القوات الروسية إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بغية فتح ممر بري بين الشرق والجنوب، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

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