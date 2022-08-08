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بعد عام من نقلها للقدس.. دولة تدرس إعادة سفارتها إلى تل أبيب

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Israeli Prime Minister Naftali Bennett and Honduran President Juan Orlando Hernandez, Israeli Foreign Minister Yair Lapid, and Honduran Foreign Minister Lisandro Rosales shake hands at the Prime Minister's Office in Jerusalem, June 24, 2021. Heidi Levine/Pool via REUTERS
هيرنانديز خلال زيارته لإسرائيل في 2021

بعد عام من نقلها للقدس.. دولة تدرس إعادة سفارتها إلى تل أبيب

بعد تغيير رئيس الجمهورية.. المسؤولون في هندوراس يبحثون نقل السفارة مجدداً ويناقشون الموضوع مع المسؤولين الفلسطينيين

العربية.نت

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قالت وزارة الخارجية في هندوراس إن البلاد تبحث إعادة سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب، بعد عام من نقلها إلى القدس.

ونقل رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، وهو محافظ اعتبر نفسه حليفاً وثيقاً لواشنطن، سفارة هندوراس في إسرائيل إلى القدس في عام 2021.

وكانت الولايات المتحدة قد نقلت سفارتها إلى القدس في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، متراجعاً بذلك عن السياسة الأميركية السائدة منذ عقود.

وتم تسليم هيرنانديز إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بتهمة تهريب المخدرات.

من زيارة هيرنانديز غلى القدس في 2019
  • من زيارة هيرنانديز غلى القدس في 2019
  • نقل هيرنانديز للولايات المتحدو في ابريل الماضي
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من زيارة هيرنانديز غلى القدس في 2019
من زيارة هيرنانديز غلى القدس في 2019
نقل هيرنانديز للولايات المتحدو في ابريل الماضي
نقل هيرنانديز للولايات المتحدو في ابريل الماضي

وتولت اليسارية شيومارا كاسترو المنصب خلفاً له في يناير الماضي.

وقال وزير خارجية هندوراس إنريكي رينا في بيان اليوم الاثنين إن "مسألة نقل السفارة إلى تل أبيب نوقشت بالفعل مع الرئيسة (كاسترو) وهو موضوع يهمها وكذلك الحفاظ على علاقة متوازنة مع الدول العربية الأخرى وإسرائيل".

وتعتبر إسرائيل، التي ضمت الجزء الشرقي من القدس بعد احتلال المدينة في حرب عام 1967، القدس كاملةً عاصمة لها، بينما تعتبر معظم الدول القدس الشرقية أرضاً محتلة.

رئيسة هندوراس الجديدة شيومارا كاسترو تؤدي اليمين في يناير الماضي
رئيسة هندوراس الجديدة شيومارا كاسترو تؤدي اليمين في يناير الماضي
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والولايات المتحدة وهندوراس وغواتيمالا وكوسوفو هي الدول الوحيدة التي لديها سفارات في القدس. وبقية الدول سفاراتها في تل أبيب.

وبحث رينا المسألة في اجتماع مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس الأحد في بوغوتا حيث كانا يحضران حفل تنصيب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو.

وقال رينا في البيان إن قرار إعادة السفارة إلى تل أبيب يمكن أن يُتخذ "بهدف إعادة الاحترام لقواعد القانون الدولي التي تطالب بها الأمم المتحدة".

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