بعد انفجارات القرم.. روسيا تغير قائد أسطول البحر الأسود

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصادر قولها اليوم الأربعاء إن أسطول البحر الأسود الروسي المتمركز في شبه جزيرة القرم عيّن فيكتور سوكولوف قائداً جديداً له.

جاء التعيين في أعقاب تفجيرات استهدفت قواعد عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي وأمس الثلاثاء.

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في سياق متصل، قال مسؤول كبير في شبه جزيرة القرم اليوم إن جهاز الأمن الاتحادي فكك ما وصفه بـ"خلية إرهابية مؤلفة من ستة أشخاص تابعة لجماعة إسلامية محظورة".

وقال المسؤول سيرغي أكسيونوف على تطبيق تيليغرام: "تم اعتقالهم جميعاً. جرى تنسيق أنشطة الإرهابيين، كما هو متوقع، من أراضي دولة أوكرانيا الإرهابية".

ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا، التي تريد استعادة سيطرتها على شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود والتي ضمتها روسيا في عام 2014. وتتهم كييف موسكو بشن الحرب للاستيلاء على المزيد من أراضيها.

وقال أكسيونوف إن المشتبه بهم أعضاء في جماعة "حزب التحرير" الإسلامية المحظورة في روسيا.

ولم يذكر بيان جهاز الأمن الاتحادي الروسي ما إذا كان المحتجزون على صلة بالتفجيرات التي وقعت أمس الثلاثاء في قاعدة بشمال شبه جزيرة القرم، وبتفجيرات الأسبوع الماضي في قاعدة عسكرية روسية في غرب القرم، حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية تدمير ثماني طائرات حربية روسية.

وكانت أوكرانيا قد لمّحت أمس إلى ضلوعها في الانفجارات، وهو إن صح يُظهر قدرتها على الضرب على مدى أعمق داخل الأراضي الروسية مما قد يغير من مسار الحرب المستمرة منذ ستة أشهر.

وأثارت الانفجارات احتمال بروز معادلات جديدة في الحرب المستمرة منذ ستة أشهر، وتحديداً إذا كان لدى أوكرانيا الآن القدرة على الضرب على مدى أعمق داخل الأراضي الروسية أو إذا نجحت الفصائل الموالية لكييف في شن هجمات على غرار حرب العصابات.

وتستخدم روسيا شبه جزيرة القرم، التي ضمتها من أوكرانيا في عام 2014، لإمداد قواتها التي تقاتل في مناطق أخرى من أوكرانيا بالعتاد العسكري، وهي عملية تسعى أوكرانيا جاهدة إلى تعطيلها قبل هجوم مضاد محتمل في جنوب أوكرانيا.

والقرم هي قاعدة الأسطول الروسي في البحر الأسود وتشتهر بأنها منتجع لقضاء العطلات في الصيف.