غوتيريش في لفيف للقاء زيلينسكي وأردوغان.. وهذه أبرز الملفات

بعد وصوله إلى مدينة لفيف الأوكرانية، يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أوكرانيا، اليوم الخميس، لإجراء عدة مباحثات تركز على صادرات الحبوب والمخاوف المتعلقة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية.

ويمثل الاجتماع الثلاثي أول مباحثات مباشرة بين أردوغان وزيلينسكي منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير شباط، رغم أن الرئيس التركي التقى بنظيره الروسي فلاديمير بوتين مرتين خلال الشهور القليلة الماضية.



كما سيعقد الزعماء الثلاثة مؤتمرا صحافيا مشتركا بعد اجتماعاتهم في لفيف، وهي نقطة عبور مهمة للاجئين الأوكرانيين المتجهين غربا إلى أوروبا منذ بدء العملية الروسية.

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اتفاق الحبوب

ويعتزم غوتيريش، الذي وصل إلى لفيف بعد ظهر أمس الأربعاء، زيارة ميناء أوديسا على البحر الأسود غدا الجمعة، حيث استؤنفت صادرات الحبوب بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، بهدف تخفيف أزمة غذاء عالمية متفاقمة.

كذلك، سيتوجه يوم السبت إلى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الذي يضم مسؤولين من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة يشرفون على صادرات البحر الأسود من الحبوب والأسمدة الأوكرانية.

من جانبه، قال مكتب أردوغان إنه سيناقش سبل زيادة صادرات الحبوب والخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا عبر الوسائل الدبلوماسية.





كما أضاف المكتب أن أردوغان سيناقش أيضا "جميع جوانب" العلاقات الثنائية بين أنقرة وكييف خلال لقائه مع زيلينسكي.

وتنتقد تركيا العملية العسكرية الروسية وزودت أوكرانيا بأسلحة وطائرات مسيرة، بينما رفضت الانضمام إلى الغرب في فرض عقوبات على روسيا في موقف تقول إنه ساعد على تحقيق نتائج من خلال جهود الوساطة التي تبذلها.

يشار إلى أن روسيا وأوكرانيا وقعتا اتفاقاً في 22 يوليو الماضي، لمدة 4 أشهر بوساطة أنقرة والأمم المتحدة من أجل إعادة تصدير الحبوب والأسمدة بعد توقفها بسبب النزاع لتخفيف أزمة الغذاء العالمية.

وضع محطة زابوريجيا المقلق

وسيكون الوضع المقلق في محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة بشرق أوكرانيا موضوعا رئيسيا آخر خلال المباحثات.

وقالت الأمم المتحدة إن بوسعها أن تساعد في تسهيل زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زابوريجيا انطلاقا من كييف، لكن روسيا قالت إن أي زيارة للمفتشين لا يمكن أن تتم عبر العاصمة الأوكرانية لأن ذلك ينطوي على خطورة بالغة.

ومنذ أسابيع تتبادل كل من موسكو وكييف الاتهامات حول شن هجمات على المحطة النووية الخاضعة للسيطرة الروسية، ما أثار مخاوف المجتمع الدولي، من كارثة قد تطل برأسها إذا ما استمر القصف في محيط هذا الموقع.