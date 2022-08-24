لوحت بالنووي.. زاخاروفا تسخر من خليفة جونسون المحتملة
بعد تلويح المرشحة الأوفر حظاً لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، ليز تراس باحتمال استخدام السلاح النووي إذا لزم الأمر، أتى الرد الروسي.
فقد علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية، بطريقة ساخرة، مستخفة بها.
أشبه بأفلام الخيال
واعتبرت زاخاروفا في منشور على "تلغرام"، أن مثل تلك التعليقات أشبه بأفلام الخيال، مشيرة إلى أن تلك التصريحات قد تمهد لفيلم جديد من أفلام أوستين باورز الخيالية، إلا أن دور شخصية الغموض الدولي ستسند هذه المرة إلى امرأة"، في إشارة إلى شخصية الجاسوس البريطاني في سلسلة أفلام أوستن باورز .
استخدام السلاح النووي
أتى ذلك بعد أن قالت تراس، التي يعرف عنها زلات اللسان في بعض الأحيان، أمس إنها ستكون على استعداد لاستخدام السلاح النووي عند الضرورة.
كما أردفت خلال فعالية بمدينة برمنغهام في معرض الإجابة عن سؤال كيف ستتصرف في حال اضطرت إلى اتخاذ أصعب القرارات على الإطلاق "والضغط على زر النووي" على سبيل المثال، مطلقة حرباً نووية كارثية، لتجيب قائلة: "أعتقد أن هذا واجب مهم لرئيس الوزراء. وأنا مستعدة للقيام بذلك".
يذكر أن أعضاء حزب المحافظين سينتخبون في الخامس من سبتمبر المقبل رئيساً جديداً للحزب الذي سيتولى منصب رئيس الوزراء.
فيما يتنافس على هذا المنصب وزيرة الخارجية ووزير المالية السابق ريشي سوناك، مع تقدم الأولى عليه بحسب آخر استطلاعات الرأي المحلية.
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