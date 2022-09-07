قائد الجيش الأوكراني: الحرب مع القوات الروسية ستطول

فيما تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا للشهر السابع على التوالي، أكد القائد العام للجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، أن كل الأسباب تدعو للاعتقاد بأن الحرب لن تنتهي هذا العام.

كما اعتبر أن هناك خطرا مباشرا من استخدام روسيا الأسلحة النووية التكتيكية "في ظروف معينة"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

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وأعلن في مقال نشرته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء، مسؤوليته عن سلسلة من الضربات على قواعد جوية روسية في شبه جزيرة القرم بما في ذلك واحدة تسببت في دمار بمنشأة ساكي العسكرية الشهر الماضي.

كذلك أشار إلى أن الضربات نفذت بصواريخ أو قذائف صاروخية دون الخوض في التفاصيل، مبيناً أن عشر طائرات حربية دمرت.

إضعاف الأسطول الروسي

وكانت انفجارات وقعت في قاعدة ساكي الجوية الواقعة تحت سيطرة موسكو بشبه جزيرة القرم، في أغسطس الماضي، أدت إلى إضعاف قوة الأسطول الروسي في البحر الأسود، حسب ما أفادت وزارة الدفاع البريطانية في حينه.

كما تسبب الحادث في تدمير ثماني طائرات مقاتلة روسية، حسب ما ورد في البيان الاستخباراتي الصادر عن وزارة الدفاع البريطانية.

إلا أن أوكرانيا لم تعلن مسؤوليتها عن الانفجار حينها. فيما نفت روسيا أن تكون أي من مقاتلاتها قد دمرت، لكن صور الأقمار الصناعية ناقضت ذلك.

حصار الساحل الأوكراني

وتقع قاعدة ساكي الجوية القريبة من نوفوفيدوريفكا على الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014، على بعد حوالي 50 كيلومترا إلى الشمال من ميناء سيفاستوبول، الذي يضم الأسطول الروسي في البحر الأسود، الذي يقود عمليات حصار الساحل الأوكراني.

يذكر أنه في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط، شنت موسكو عملية عسكرية ضد أوكرانيا، مستخدمة القرم نقطة انطلاق لنقل قواتها إلى عمق الأراضي الأوكرانية.

وحتى الآن أكدت العديد من الترجيحات الدولية أن النزاع سيطول، وقد يمتد أشهراً عدة بعد.