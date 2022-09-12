الوكالة الذرية: محطة زابوريجيا لا تزال تتعرض للقصف

مع تواصل القصف في محيطها، جددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذيراتها من خطورة الوضع في محطة زابوريجيا النووية، جنوب أوكرانيا.

وأكد رافاييل غروسي، مدير عام الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن هذا المجمع المترامي الأطراف لا يزال يتعرض للقصف.

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تأثر بشدة

كما أشار في كلمة ألقاها اليوم الاثنين أمام مجلس المحافظين في فيينا إلى أن إنتاج المحطة النووية الضخمة تأثر بشدة بسبب الأعمال العسكرية.

كذلك، شدد على أن الأولوية حالياً لوقف القصف على زابوريجيا، لما يحمله هذا الأمر من آثار كارثية.

وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المنظمات الدولية في فيينا حذر بوقت سابق اليوم من أن الوضع المحيط بالمنشآت النووية في أوكرانيا لا يزال مصدر قلق بالغ بسبب العملية العسكرية الروسية. وأضاف بتغريدة على تويتر، في مستهل اجتماع مجلس المحافظي أن الاتحاد يؤيد جهود الوكالة لمساعدة كييف على ضمان الأمن والأمان النووي بمنشآتها".

أكبر منشأة في أوروبا

يذكر أن الوكالة التي زار مفتشوها المجمع الضخم الأسبوع الماضي، كانت حذرت مراراً وتكراراً من خطورة الوضع، لاسيما في ظل استمرار القصف المتبادل بين الجانب الأوكراني والروسي.

كما طالبت سابقاً بإقامة "منطقة أمنية" لتجنّب أي حادث نووي لا تحمد عقباه.

فيما تبادلت كل من موسكو وكييف خلال الأشهر والأسابيع الماضية، الاتهامات بقصف المحطة التي تعتبر أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا برمتها، والتي تخضع، منذ أوائل مارس، لسيطرة القوات الروسية.

ويعد هذا المجمع مصدراً مهما لتزويد أوكرانيا بالكهرباء، إذ تؤمن تلك المحطة التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو، الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية، للبلاد أكثر من 20% من احتياجاتها الكهربائية.