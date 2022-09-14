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زيلينسكي يزور مناطق استعادها الأوكرانيون في مقاطعة خاركيف

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Ukraine's President Zelenskiy sings a national anthem during a flag rising ceremony in the town of Izium recently liberated by the Ukrainian Armed Forces during a counteroffensive operation, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv region,Ukraine September 14, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
الرئيس الأوكراني في إزوم بمقاطعة خاركيف اليوم
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي يزور مناطق استعادها الأوكرانيون في مقاطعة خاركيف

كييف أكدت أن القتال ما زال محتدماً في منطقة خاركيف لكن القوات الأوكرانية تحقق تقدما كبيراً وتستعيد أراضي من الروس

العربية.نت

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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إلى مدينة ازوم التي استعادها الجيش الأوكراني من الروس في مقاطعة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا.

وكانت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني قد قالت أمس الثلاثاء، إن القتال ما زال محتدماً في منطقة خاركيف، لكن القوات الأوكرانية تحقق تقدما كبيراً لأنها متحفزة كثيراً، ولأن العملية العسكرية التي تنفذها جيدة التخطيط، حسب تعبيرها.

وقالت ماليار في مقابلة: "الهدف هو تحرير منطقة خاركيف وما وراءها، أي جميع الأراضي التي احتلها الاتحاد الروسي. القتال مستمر في منطقة خاركيف. ما زال من السابق لأوانه القول إن السيطرة الأوكرانية الكاملة تحققت على منطقة خاركيف".

وتابعت: "تنبع قوتنا من حقيقة أننا متحفزون للغاية وأننا نخطط لعملياتنا بدقة". وأضافت أن أوكرانيا اتخذت قرار المضي قدماً بعمليتها في منطقة خاركيف بسبب النجاحات التي تحققت من قبل.

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من جهته، قال الرئيس زيلينسكي، الاثنين، إن أوكرانيا استعادت إلى الآن 6000 كيلومتر مربع تقريباً من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.

ولا تزال روسيا تسيطر على نحو خمس مساحة أوكرانيا بعد عمليتها العسكرية التي بدأت يوم 24 شباط.

هذا وأعلن الجيش الروسي، الثلاثاء، أنه يشنّ "ضربات مكثّفة" على كل الجبهات رداً على الهجوم المضاد الخاطف للقوات الأوكرانية التي اتّهمها الكرملين بارتكاب فظائع في المناطق التي استعادت السيطرة عليها.

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