.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

روسيا تهدد بالدفاع عن "مناطقها الجديدة" بالسلاح النووي

  • الخط
Deputy Chairman of Russia's Security Council Dmitry Medvedev arrives for a military parade on Victory Day, which marks the 77th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, in Red Square in central Moscow, Russia May 9, 2022. Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

روسيا تهدد بالدفاع عن "مناطقها الجديدة" بالسلاح النووي

ديمتري ميدفيديف أكد أن الاستفتاءات التي تنظمها السلطات التي عينتها روسيا وتلك الانفصالية في مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا ستُجرى وأنه "لا عودة إلى الوراء"

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيديف، اليوم الخميس، إن أي أسلحة في ترسانة موسكو، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية، يمكن أن تُستخدم للدفاع عن الأراضي التي تنضم لروسيا من أوكرانيا.

وذكر ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن الاستفتاءات التي تنظمها السلطات التي عينتها روسيا وتلك الانفصالية في مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية، التي تسيطر عليها روسيا ستُجرى وأنه "لا عودة إلى الوراء".

الاستعدادات للاستفتاء في دونيتسك
الاستعدادات للاستفتاء في دونيتسك

وتابع: "ستقبل روسيا ضم جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك في دونباس وأراض أخرى".

وأوضح أن القوات المسلحة الروسية ستعزز حماية جميع الأراضي بشكل كبير، مضيفاً: "أعلنت روسيا أنها يمكن أن تستخدم لتحقيق هذه الحماية قدرات التعبئة وأي أسلحة روسية أيضاً، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية والأسلحة القائمة على أساس المبادئ الفيزيائية الجديدة".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تسفر الاستفتاءات، التي من المقرر إجراؤها اعتباراً من غد الجمعة في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا بأقاليم دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا وجزء من إقليم ميكولايف في أوكرانيا، عن نتائج تؤيد بأغلبية ساحقة الانضمام إلى روسيا.

توزيع مناشير قبل الاستفتاء في لوهانسك
توزيع مناشير قبل الاستفتاء في لوهانسك
بعد نفاد تذاكر الطيران.. زحام شديد على المعابر الحدودية بين روسيا ودول الجوار قصص اقتصادية روسيا و أوكرانيا بعد نفاد تذاكر الطيران.. زحام شديد على المعابر الحدودية بين روسيا ودول الجوار

من جهتها، وصفت كييف وحلفاؤها الغربيون الاستفتاءات، التي أُعلن عن تنظيمها قبل أيام قليلة، بأنها صورية.

وإذا تم ضم هذه الأراضي رسمياً إلى روسيا الاتحادية فستكون تلك المناطق مستحقة للحماية بالأسلحة النووية الروسية، بموجب عقيدة موسكو النووية. ويأتي هذا بينما تشتد الهجمات الأوكرانية المضادة في الأسابيع الأخيرة.

ولا تسيطر موسكو بشكل كامل على أي من المناطق الأربع، التي من المتوقع أن تحاول ضمها، وإنما يسيطر الجيش الروسي على حوالي 60% فقط من منطقة دونيتسك و66% من منطقة زابوريجيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مع انخفاض منسوب دجلة والفرات.. العراق يعاني من ارتفاع ملوحة الأراضي مع انخفاض منسوب دجلة والفرات.. العراق يعاني من ارتفاع ملوحة الأراضي
اكتشف المزيد