مقتل ثلاثة فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية في جنين

قتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية عسكرية نفذها في مخيم جنين في الضفة الغربية صباح الأربعاء، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن القتلة هم عبد فتحي حازم ومحمد محمود الوّنة وأحمد نظمي علاونة.

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من جهته أعلن الجيش أن جنوده قتلوا بالرصاص "اثنين من المشتبه بتورطهم في عدد من هجمات إطلاق النار الأخيرة".

وفي وقت سابق من اليوم كانت وزارة الصحة الفلسطينية أكدت أن العملية العسكرية الإسرائيلية أدت أيضاً لوقوع جرحى.

من جهته، أوضح مسؤول في محافظة جنين أن الشاب القتيل عبد حازم هو شقيق رعد حازم منفذ هجوم في تل أبيب في نيسان/أبريل الماضي.

وأكد الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على تويتر "استمرار عمل قواته في جنين".

وفي وقت سابق من صباح اليوم اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم جنين وحاصر منزلاً فيه، حسب شهود عيان.

وأشار الشهود إلى أنه سُمعت أصوات انفجارات أعقبتها مشاهدة أعمدة دخان تتصاعد من موقع المنزل المحاصر.

كما اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وجنود من الجيش الإسرائيلي بعد اقتحام المخيم.