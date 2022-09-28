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مقتل ثلاثة فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية في جنين

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Mourners attend the funeral of Palestinian Udai Tarad, 17, who was killed by Israeli forces during clashes in a raid, in Kafar Dan village near Jenin in the Israeli-occupied West Bank, September 15, 2022. REUTERS/Mohamad Torokman SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB
تشييع سابق لشاب قتل في جنين برصاص القوات الإسرائلية في وقت سابق من هذا الشهر (أرشيفية)

مقتل ثلاثة فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية في جنين

صباح اليوم اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم جنين في شمال الضفة الغربية وحاصر منزلاً فيه

العربية.نت

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قتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية عسكرية نفذها في مخيم جنين في الضفة الغربية صباح الأربعاء، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن القتلة هم عبد فتحي حازم ومحمد محمود الوّنة وأحمد نظمي علاونة.

من جهته أعلن الجيش أن جنوده قتلوا بالرصاص "اثنين من المشتبه بتورطهم في عدد من هجمات إطلاق النار الأخيرة".

وفي وقت سابق من اليوم كانت وزارة الصحة الفلسطينية أكدت أن العملية العسكرية الإسرائيلية أدت أيضاً لوقوع جرحى.

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من جهته، أوضح مسؤول في محافظة جنين أن الشاب القتيل عبد حازم هو شقيق رعد حازم منفذ هجوم في تل أبيب في نيسان/أبريل الماضي.

وأكد الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على تويتر "استمرار عمل قواته في جنين".

وفي وقت سابق من صباح اليوم اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم جنين وحاصر منزلاً فيه، حسب شهود عيان.

وأشار الشهود إلى أنه سُمعت أصوات انفجارات أعقبتها مشاهدة أعمدة دخان تتصاعد من موقع المنزل المحاصر.

كما اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وجنود من الجيش الإسرائيلي بعد اقتحام المخيم.

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