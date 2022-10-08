أوكرانيا تتنصل من انفجار جسر القرم وتتحدث عن "ضلوع روسي"
ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني قال إن الانفجار هو نتيجة صراع داخلي في أوساط الحكم في موسكو
أشارت الرئاسة الأوكرانية، اليوم السبت، إلى أن الانفجار الذي خلف أضراراً في جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة، هو نتيجة صراع داخلي في أوساط الحكم في موسكو، لافتة إلى "ضلوع روسي" في ما حصل.
وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تعليق نشرته الرئاسة: "من الملائم أن نلاحظ أن الشاحنة التي انفجرت، وفق كل المؤشرات، دخلت الجسر من الجانب الروسي. إذاً، ينبغي البحث عن الأجوبة في روسيا.. كل ذلك يشير بوضوح إلى ضلوع روسي".
وتتناقض تصريحات بودولياك مع موقف سابق له اليوم، حيث وصف تفجير جسر القرم بأنه "البداية"، مضيفاً في تغريدة على "تويتر": "يجب تدمير كل شيء غير قانوني".
بدوره، قال مسؤول حكومي أوكراني لصحيفة "واشنطن بوست" إن القوات الخاصة الأوكرانية هي من يقف وراء الهجوم على الجسر.
وأظهرت لقطات تلفزيونية تم بثها على الإنترنت، انفجاراً هائلاً في الجسر الذي بنته موسكو ويربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لروسيا.
في هذه الصور، يبدو أن مصدر الانفجار شاحنة بيضاء كانت تسير على الجسر ليلاً مع عدد قليل من المركبات الأخرى. وألحق الانفجار أضراراً بالطريق السريع والسكة الحديد.
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