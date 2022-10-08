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Stay train is written on display boards at Hamburg Central Station after long-distance traffic in northern Germany came to a standstill in Hamburg, Germany, Saturday, Oct.8, 2022. According to Deutsche Bahn, a technical malfunction is currently causing a complete standstill in long-distance traffic in northern Germany. All ICE as well as IC and EC trains in northern Germany are affected, Deutsche Bahn announced on Saturday morning. (Bodo Marks/dpa via AP)
قطارات متوقفة في محطة في هامبورغ اليوم

تخريب "شرير ومتعمد" يعطل حركة القطارات في شمال ألمانيا

تعطلت حركة القطارات بشكل تام لـ3 ساعات في ولاية ساكسونيا السفلى ومدينتي بريمن وهامبورغ

العربية.نت
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قطع مهاجمون كابلات حيوية لشبكة السكك الحديدية الألمانية في موقعين مما تسبب في توقف تام لحركة القطارات في شمال ألمانيا لما يقرب من ثلاث ساعات، صباح اليوم السبت، فيما وصفته السلطات بأنه عمل تخريبي دون تحديد المسؤول.

وقال وزير النقل فولكر فيسينغ في مؤتمر صحافي، إن الشرطة الاتحادية فتحت تحقيقاً في الحادث. وأضاف أنه "من الواضح أن هذا كان عملاً متعمداً وشريراً".

ودق هذا الاضطراب على الفور أجراس الإنذار بعد أن شدد حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على ضرورة حماية البنية التحتية الحيوية بعد تعرض خط أنابيب الغاز نورد ستريم لما وصفوها بأعمال "تخريبية".

ركاب عالقون بمحطة قطارات في هامبورغ اليوم
ركاب عالقون بمحطة قطارات في هامبورغ اليوم

وفي ما يتعلق بتخريب سكك الحديد الألمانية اليوم، قال مصدر أمني طلب عدم نشر اسمه لوكالة "رويترز": "لا يمكننا أن نقول الكثير في الوقت الحالي، فهذا سابق لأوانه". وأضاف المصدر أن تحقيقاً مكثفاً في الحادث بدأ وتوجد عدة أسباب محتملة له، بدءا من سرقة كابل بسيطة متكررة في الوقت الحالي إلى هجوم متعمد".

من جهتها، قالت شركة سكك الحديد الألمانية دويتشه بان في بيان: "بسبب تخريب الكابلات المتصلة بخط السكك الحديدية أوقفت دويتشه بان النقل عبر خط السكك الحديدية في الشمال هذا الصباح لقرابة ثلاث ساعات".

وفي وقت سابق، قالت الشركة إن سبب التوقف مشكلة في اتصالات الراديو. وأضافت أن حركة القطارات لم تنتظم بعد اليوم رغم إعادتها، منبهة إلى إلغاء أو تأجيل رحلات.

وأضرت الأعطال بخدمات القطارات بولاية ساكسونيا السفلى ومدينتي بريمن وهامبورغ. وتأثرت الحركة على الخطوط التي تربط برلين بمناطق في غرب وشمال ألمانيا بما فيها شليسويغ-هولستين وهامبورغ وبريمن وساكسونيا السفلى وأجزاء من شمال الراين وستفاليا. وتعطّل خط برلين-أمستردام وعلق آلاف المسافرين في محطات مختلفة عبر المناطق المتأثرة.

من جهتها، أفادت صحيفة دير شبيغل، نقلًا عن مصادر أمنية، بأن شبكة GSM-R أُصيبت بأضرار، وهي شبكة لاسلكية للاتصالات على السكك الحديد. أما صحيفة "بيلد" اليومية فلفتت إلى أن أي تعديل بالكابل يتطلّب "نسبة معينة من المعرفة" بنظام السكك الحديد.

ركاب عالقون بمحطة قطارات في برلين اليوم
ركاب عالقون بمحطة قطارات في برلين اليوم
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ويأتي الهجوم بُعيد أكثر من أسبوعين من التخريب الذي طال خطّيْ أنابيب غاز نورد ستريم 1و2 اللذين يربطان روسيا بألمانيا. وعززت الحكومة الألمانية أيضًا حماية منشآتها الحيوية.

ولطالما تُنتقد شركة دوتشيه بان بسبب التأخيرات في خدماتها. وسلّط خروج قطار عن مساره في جبال الألب البافارية في أوائل يونيو، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من أربعين، الضوء على الحالة السيئة للبنى التحتية للسكك الحديدية الألمانية بعد سنوات من النقص في الاستثمارات.

وشجعت الحكومة في الأشهر الأخيرة الألمان - الذين يحبون بالعادة السيارات - على ركوب القطارات من خلال عرض تذاكر زهيدة الثمن.

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