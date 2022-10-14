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صورة جوية تظهر دماراً في محطة للطاقة في كييف نتيجة القصف الروسي - رويترز
روسيا و أوكرانيا

روسيا: سنتوسع بإنتاج المسيرات بعد نجاحها في أوكرانيا

دبي - العربية.نت
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أعلن مجلس الأمن الروسي، الجمعة، أن موسكو ستتوسع بإنتاج الطائرات المسيرة بعد أن نجحت في العمليات العسكرية بأوكرانيا.

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وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، إن موسكو ستبدأ إنتاج الطائرات المسيرة على نطاق واسع بعد أن أثبتت كفاءتها في العمليات العسكرية في الجارة الغربية.

كما أضاف "الطائرات المسيرة أثبتت كفاءتها في الصراعات الحديثة. استخدامها في إطار العملية العسكرية الخاصة ضرورة ملحة"، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" للأنباء.

وأضاف "روسيا ستبدأ إنتاج الطائرات المسيرة على نطاق واسع ومن طرز مختلفة".

من كييف - رويترز
من كييف - رويترز

وكانت "مسيرات انتحارية" قد استهدفت مواقع حيوية مهمة في أوكرانيا أكثر من مرة.

يشار إلى أن السلطات الأوكرانية كانت أعلنت أن سلسلة من الهجمات الروسية نفذت بطائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 خلال الأسابيع الأخيرة.

والاثنين الماضي، أكد أيضا الجيش الأوكراني أن البلاد تعرضت لاستهداف من مسيرات إيرانية. وأوضح حينها أن القوات الروسية "استخدمت مسيرات من طراز شاهد-136 أطلقتها من أراضي بيلاروسيا وشبه جزيرة القرم"، مضيفا أنه تم "تدمير" تسع منها.

فيما نفت طهران سابقاً وموسكو على السواء، الاستعانة بمسيرات من إيران، مؤكدة أن لديها القدرات الهجومية الكافية.

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