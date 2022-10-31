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FILE PHOTO: The Sierra Leone-flagged cargo ship Razoni, carrying Ukrainian grain, is seen in the Black Sea off Kilyos, near Istanbul, Turkey August 2, 2022. REUTERS/Yoruk Isik/File Photo
سفينة تحمل حبوبا من أوكرانيا تمر في البحر الأسود في أغسطس الماضي
روسيا و أوكرانيا

الأمم المتحدة تكذب روسيا وتنفي وجود سفن بممر الحبوب وقت الهجوم

تركيا: على روسيا إعادة تقييم قرار تعليق العمل باتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا

العربية.نت
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قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة، مارتن غريفيث، اليوم الاثنين، إنه لم تكن هناك سفن تبحر في ممر الحبوب في البحر الأسود ليلة 29 أكتوبر، وهو اليوم الذي قالت روسيا إن سفنها تعرضت فيه لهجوم في خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، مما أدى لوقف عملها باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.

في سياق متصل، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لنظيره الروسي سيرغي شويغو اليوم إن على موسكو إعادة تقييم تعليق مشاركتها في الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لاستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا.

وجاء في بيان من وزارة الدفاع التركية حول فحوى مكالمة هاتفية بين الوزيرين أن أكار أخبر شويغو بأن من المهم للغاية أن يستمر اتفاق الحبوب، وأن يستمر تطبيقه بشكل منفصل عن الصراع في أوكرانيا.

وأضاف الوزير التركي أن بلاده ستواصل الاضطلاع بدورها بموجب الاتفاق الذي جرى توقيعه في إسطنبول في يوليو الماضي برعاية أممية.

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وفتح الاتفاق، الذي تم إبرامه في 22 يوليو، ممراً آمناً للسماح باستئناف الصادرات من ثلاثة موانٍ أوكرانية، وساعد في تخفيف الأزمة بتصدير أكثر من 9.5 مليون طن من الذرة والقمح ومنتجات دوار الشمس والشعير وبذور اللفت وفول الصويا.

وقد عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة، بطلب من روسيا، حول اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، قال خلالها المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة عن "هجوم سيفاستوبول هدفه إفشال اتفاق الحبوب".

وأضاف المندوب الروسي أن "أوكرانيا تستخدم ممرات الحبوب لأغراض خاصة"، مؤكداً استعداد موسكو "لمواصلة إيصال الأغذية بأسعار رخيصة".

وشدد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة على أنه "لا يمكن السماح بمرور سفن الحبوب دون تفتيش".

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