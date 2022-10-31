بريطانيا: استخدام روسيا "النووي" سيغير طبيعة الأزمة

حذرت بريطانيا اليوم الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من العواقب الوخيمة إن استخدمت موسكو الأسلحة النووية في أوكرانيا، قائلة إن هذه الخطوة ستغير طبيعة الأزمة.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي للمشرعين البريطانيين: "لا تتحدث أي دولة أخرى عن استخدام الأسلحة النووية. لا تهدد أي دولة روسيا أو الرئيس بوتين".

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وأضاف: "ينبغي أن يُفهم أن أي استخدام، في المطلق، للأسلحة النووية سيغير من طبيعة الأزمة بالنسبة للمملكة المتحدة وحلفائها. وستكون ثمة عواقب وخيمة على روسيا".

في سياق آخر، طالب وزير الخارجية البريطاني روسيا "بوقف إعاقة إمدادات الحبوب" الأوكرانية عبر البحر الأحمر.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن القصف الروسي على منشآت مدنية أوكرانية يعد انتهاكاً للقانون الدولي. وقالت في بيان: "ندين بأقصى درجات الحزم الهجمات الروسية هذا الصباح ضد البنى التحتية الحساسة في عدة مناطق أوكرانية، تواصل روسيا قصفها المتعمد الموجه ضد المنشآت المدنية في انتهاك للقانون الدولي".

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن "فرنسا ستواصل التزامها بدعم السلطات الأوكرانية أمام المحاكم الدولية ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية لكي لا تبقى هذه الممارسات (الروسية) دون عقاب".

وأعلنت الخارجية الفرنسية أنها ستنظم مؤتمراً دولياً في 13 ديسمبر المقبل لدعم الشعب الأوكراني.