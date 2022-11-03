التوتر يتصاعد.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً رابعاً اليوم

قال الجيش الكوري الجنوبي، الخميس، إن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخاً باليستياً غير محدد"، بعد ساعات فقط من إعلان كوريا الجنوبية أنها ستمدد تدريبات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة في مواجهة استفزازات بيونغ يانغ.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول: "كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً غير محدد"، وذلك في أعقاب عدد من عمليات الإطلاق الأخرى، الخميس، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات قالت سيول إنه فشل على ما يبدو.

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بدوره، أكدت اليابان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً آخر واحداً على الأقل في البحر، ما يرفع إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ اليوم إلى أربعة على الأقل.

وجاء الإطلاق ليل الخميس بعد ساعة من تهديد بيونغ يانغ بالرد على قرار الجيشين الكوري الجنوبي والأميركي بتمديد التدريبات الجوية المشتركة رداً على تكثيف أنشطة الاختبار الصاروخي والنووي الكورية الشمالية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الياباني أن الصاروخ يشتبه في أنه باليستي، لكنه لم يفصح عن تفاصيل.

وفي وقت سابق من الخميس، أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات وصاروخين قصيري المدى في البحر، في إضافة إلى العديد من تجارب الأسلحة مؤخراً.

وأثارت تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات تنبيها بالإخلاء وأوقفت حركة القطارات في شمال اليابان.

من جهتها، انتقدت كوريا الشمالية، الخميس، قرار الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تمديد التدريبات الجوية المشتركة الجارية حالياً التي أطلق عليها "العاصفة اليقظة" ووصفتها بأنها "اختيار خاطئ"، وفق وسائل إعلام حكومية في بيونغ يانغ.

وقال باك جونغ تشون سكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الرسمية، إن تمديد التدريبات "اختيار خطير جداً وخاطئ".